Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı

Elazığ’da iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 25.10.2024 - 16:05

Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çaydaçıra Mahallesi Ömer Bilginoğlu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AY 177 ile 23 EL 330 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.


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