Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı

Elazığ-Malatya karayolu Koçharman mevkiinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 31.12.2024 - 17:49

Elazığ-Malatya karayolunda meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 


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