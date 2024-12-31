Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı

Yayınlanma: 31.12.2024 - 17:49

Güncelleme: 31.12.2024 - 17:49

Elazığ-Malatya karayolunda meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.