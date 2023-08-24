Elazığ’da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 2 tutuklama

Elazığ’da uyuşturucu tacirlerine yönelik polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 2 şüpheli tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 24.08.2023 - 18:01
Elazığ’da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 2 tutuklama
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Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Elazığ’a uyuşturucu madde getirileceği bilgisine istinaden yapılan çalışmalarda, kente girmeye çalışan şüphelilerin bulunduğu araç durduruldu ve arama yapıldı. Yapılan aramada 3 parça halinde toplam 3,354 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Z.K. ve F.K , ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan tutuklanarak gözaltına alındı.


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