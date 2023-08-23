Mardin’de uyuşturucu operasyonu: 537 sentetik hap ele geçirildi

Yayınlanma: 23.08.2023 - 09:12

Güncelleme: 23.08.2023 - 09:12

Midyat ve Nusaybin Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Adana’dan Midyat ilçesine sentetik hap sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine, Midyat ve Nusaybin ilçe emniyet müdürlükleri ortak operasyon düzenlendi.

TAM 537 ADET

Teknik takibe alınan şüphelilerin bulunduğu araç aramada durduruldu. Yapılan aramada M.S.B. ile M.B.Ç. isimli şüphelilerin üzerinde 537 sentetik hap ele geçirildi.

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S.B. tutuklanarak Midyat M Tipi Cezaevine gönderilirken, M.B.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.