Elazığlı gazeteci Faik Akgün hakkında belediyeden suç duyurusu

Elazığ Belediyesi'nin, Hanpınar Şantiyesi'ndeki mazot hırsızlığı iddialarına ilişkin haber yapan "Elazığ Gerçekleri" internet sitesinin sahibi ve genel yayın yönetmeni Faik Akgün hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı" gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.

Akgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hakkında açılan soruşturma kapsamında ifadesinin alındığını aktardı.

"BU BİR SİNDİRME GİRİŞİMİ"

Haberinde, "Elazığ Belediyesi’nin Hanpınar Şantiyesi'nde mazotların çalındığı" iddialarını gündeme taşıdığını anlatan Akgün, şunları söyledi:

"Bu tablo gazeteciliği cezalandırma ve gazetecileri haber yapamaz duruma getirmeyi amaçlamaktadır. Bu bir sindirme girişimidir. Gerçek gazeteciler sinmez. Elazığ Belediyesi bu olayı kendisi için olumsuz bir haber olarak algılıyor ki bunları yapıyor. Biz halka haberleri ve doğruları ulaştırmaktan vazgeçmeyeceğiz."