Elde kalan karpuzları kamyonet kasasından yola fırlattı
Antalya’da trafikte seyir halindeki bir kamyonetten elde kalan karpuzların yola atılma anları bir başka sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
Sabah saatlerinde Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen ilginç olayda, trafikte ilerleyen bir kamyonetten çevreye karpuz fırlatıldı. Kökez Mahallesi Burmahancı Caddesi üzerinde plakası alınamayan kamyonetin kasasında bulunan kimliği belirsiz kişi tarafından karpuzların yola atılma anları ise bir başka sürücünün cep telefonuyla görüntülendi.
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