11.12.2025 20:27:00
Güncellenme:
Galatasaray Daikin'e deplasmanda Zeren Spor engeli!

Galatasaray Daikin, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında deplasmanda karşılaştığı Zeren Spor'a 3-2 mağlup oldu.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Zeren Spor, sahasında Galatasaray Daikin'i 3-2 yendi.

Zeren Spor, sezondaki 7. galibiyetini elde ederken Galatasaray, 3. kez mağlup oldu.

