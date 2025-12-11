Galatasaray Daikin'e deplasmanda Zeren Spor engeli!

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Zeren Spor, sahasında Galatasaray Daikin'i 3-2 yendi.
Zeren Spor, sezondaki 7. galibiyetini elde ederken Galatasaray, 3. kez mağlup oldu.
