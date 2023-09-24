Elektrik dağıtım şirketleri TEİAŞ’a borçlarını ödemedi, kurum zarar etti

Yayınlanma: 24.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 24.09.2023 - 04:00

Sayıştay’ın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı denetim raporunda, elektrik dağıtım şirketlerinin Türkiye Elektrik İletim AŞ’ye (TEİAŞ) olan borçlarını zamanında ödemediği belirtildi. Raporda, “Elektrik dağıtım şirketlerinin, sistem kullanım anlaşmaları kapsamındaki iletim bedeli ödeme yükümlülüklerini zamanında yerine getirmemeleri, TEİAŞ’ın ticari borçlanma yoluyla finansman sağlamasına, dolayısıyla elektrik iletim hizmet maliyetinin artmasına yol açmaktadır” dendi.

"FATURALAR ARTIYOR"

CHP Bolu Milletvekili, Sanayi ve Enerji Komisyonu üyesi Türker Ateş konuyu Meclis gündemine taşıdı. Ateş, “İktidara yakın elektrik dağıtım şirketleri TEİAŞ’a elektrik iletim bedeli borçlarını ısrarla ödemiyorlar. Şirketler borçlarını ödemeyince, TEİAŞ 2022 yılında 9.5 milyar lira zarar etti. Yandaşlara yapılan kıyak, kamu şirketlerini borç batağına sürüklüyor. Fatura, her zaman vatandaşa çıkıyor” dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren Ateş, şunları kaydetti: “TEİAŞ’ın toplam borcu 40 milyar liraya dayanmış durumda. Bu şartlardaki bir kamu şirketinin 1 kuruş alacağını bile tahsil etmeme lüksü yok. Kurum alacağını tahsil etmeyince borçlandı. Borçlanınca da hizmet faaliyeti ve faturalar otomatik olarak artıyor. Yandaşlara kıyağın faturası yine vatandaşa çıkıyor.”