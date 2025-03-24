Elektrik faciası davası: Öktemay'ın ailesi çekildi

Yayınlanma: 24.03.2025 - 12:53

Güncelleme: 24.03.2025 - 13:36

İzmir’in Alsancak semtinde 12 Temmuz'da sağanak yağış sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak 13 kişinin tutuklu bulunduğu, 42 sanıklı davada yeni celse görülüyor.

Duruşmada İnanç Öktemay'ın ailesi davadan çekildiğini bildirdi. Duruşmada söz alan İnanç Öktemay’ın ağabeyi Gökan Öktemay, “Avukatımız dilekçeyi mahkemeye iletti. İleteceğimiz başka bir şey yok" dedi. Öktemay Ailesi’nin avukatı, “Müvekkillerimizin zararları giderilmiş ve katılma talebimizden, şikayetimizden vazgeçiyoruz” diye konuştu.

YENİ RAPOR SUNULDU

Dava öncesi olay yeri inceleme uzmanı tarafından hazırlanan yapay zeka destekli rapor mahkemeye sunuldu. Raporda, Özge Ceren Deniz'in su birikintisi üzerinde ilk adımı 1 ve 2 nolu mazgal arasında bulunan bölgeye, ikinci adımının ise 1. mazgal üzerine geldiği tespit edildiği aktarıldı. Duruşmada raporla ilgili söz alan Deniz'in ailesinin avukatı Ayşe Sarıçiçek “Özge’nin ilk adımı mazgalın boşluk alnına sonrada mazgala bastığı ortaya çıkmıştır. Tespite ilişkin itirazımız yok. Raporu gördükten sonra beyanda bulunacağız” dedi.

Duruşma sürüyor.