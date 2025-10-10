Elektrik faciasında karar çıktı: 30 kişiye ceza

İzmir’in Alsancak semtinde, 12 Temmuz 2024’te etkili sağanak sırasında oluşan su birikintisine basan Özge Ceren Deniz (23) ve İnanç Öktemay (44)’ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili davada karar çıktı.
İZSU ve GDZ A.Ş. çalışanlarının da aralarında bulunduğu, 9’u tutuklu 42 sanığın yargılandığı davanın sekizinci duruşması İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Mahkeme, 30 sanığı 4 yıl 2 aydan 10 yıla kadar değişen hapis cezalarına çarptırdı. 9 sanık hakkında beraat, 3 sanık hakkında ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar verildi.
Karar duruşmasında hayatını kaybedenlerin yakınları gözyaşlarını tutamadı.