Yayınlanma: 27.01.2025 - 12:50

Güncelleme: 27.01.2025 - 12:50

Bu zamana kadar tüm yurttaşlara sağlanan elektrik fatura desteğinde yeni dönem başlıyor. Buna göre; yıllık elektrik tüketimi 5.000 kWh (aylık 417 kWh) ve üzerinde olan mesken aboneleri, gelen faturanın tamamını ödeyecek. Peki, Elektrik faturalarında devlet desteği kalkıyor mu? Kimler fatura desteği alamaz?

ELEKTRİK FATURALARINDA DEVLET DESTEĞİ KALKIYOR MU?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Ekim 2024'te yaptığı açıklamada desteğe ihtiyaç duymayan ve tüketimi yüksek olan grupların, elektriğin ve doğalgazın gerçek maliyetlerini karşılamasını planladıklarını belirterek "Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun yaptığı son düzenlemeyle iki katından daha fazla, yani ayda 417 kilovatsaat tüketimi olan vatandaşlar, konutlar, elektriğin gerçek maliyeti neyse onu inşallah şubat ayından sonra ödemeye başlayacaklar. Yapılan düzenleme esas itibarıyla budur. Dolayısıyla Türkiye ortalamasında tüketim yapıyorsan, 200 kilovatsaat tüketiyorsan ayda 414 lira fatura ödüyorsun. Ocakta da 414 lira ödemeye devam edeceksiniz. Ama normal tüketimin iki katından daha fazla, ayda bin 50 liralık fatura geliyorsa zaten 414 kilovatsaat tüketimi aşıyorsun demektir. Dolayısıyla desteklenecek grupta değilsin demektir" demişti.

Kasım ayında ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK), Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde değişiklik yapılmasına ilişkin yeni tebliğ yayımlanmıştı.

KİMLER FATURA DESTEĞİ ALAMAYACAK?

EPDK'nın 07.11.2024 tarihli kararıyla Son Kaynak Tedarik Tarifesi limitleri güncellenirken, bu düzenlemeye göre sözleşmesindeki yıllık elektrik tüketimi 5.000 kWh (aylık 417 kWh) ve üzerinde olan mesken aboneleri ile 15.000 kWh ve üzerinde olan ticarethane ve sanayi abonelerinin 1 Şubat 2025 tarihinden itibaren yüksek tüketimli tüketicilere ilişkin Son Kaynak Tedarik Tarifesi'nden faturalandırılacağını bildirildi. Yıllık elektrik tüketimi 100.000.000 kWh ve üzerinde olan diğer tüketiciler ve tarımsal faaliyetler aboneleri de Son Kaynak Tedarik Tarifesi kapsamında yer aldı.