1 Ocak 2026’dan itibaren geçerli olacak yeni düzenleme kapsamında, yıllık elektrik tüketimi 4 bin kWh sınırını geçen yaklaşık 2,5 milyon abone devlet desteğinden yararlanamayacak. Peki, Elektrik faturası devlet desteği sınırı kaç TL? Elektrik faturası desteğinden kimler faydalanacak?

ELEKTRİK FATURALARINDA AYLIK SINIR KAÇ TL OLACAK?

Yıllık 4 bin kilovatsaati (aylık ortalama 333 kilovatsaate tekabül eder) aşan kullanıcıların tüm tüketimlerini kapsıyor.

333 KİLOVATSAATİN GÜNCEL FATURA TUTARI NE KADAR?

33 kilovatsaat 984 liralık faturaya tekabül ediyor.

KİMLER YENİ DÜZENLEMEDEN ETKİLENECEK?

2025’te mevcut uygulamaya göre yaklaşık ilave 1,3 milyon abone daha etkilenmiş olacak. Toplamda ise 2,5 milyon abone, yani abonelerin yaklaşık yüzde 6’sı etkilenmiş olacak.

NE ZAMAN UYGULANMAYA BAŞLAYACAK?

Yeni düzenleme 1 Ocak 2026 itibarıyla uygulanacak.