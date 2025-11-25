Cumhuriyet Gazetesi Logo
25.11.2025 15:26:00
Elektrik faturası düzenlemesinde yeni bir dönem başlıyor. 1 Ocak 2026 itibarıyla Yıllık elektrik tüketimi 4 bin kWh'ı (aylık ortalama 333 kWh) aşan yaklaşık 2,5 milyon kullanıcı artık devlet desteği alamayacak. Peki, Elektrik faturası devlet desteği sınırı kaç TL? Elektrik faturası desteğinden kimler faydalanacak?

ELEKTRİK FATURALARINDA AYLIK SINIR KAÇ TL OLACAK?

Yıllık 4 bin kilovatsaati (aylık ortalama 333 kilovatsaate tekabül eder) aşan kullanıcıların tüm tüketimlerini kapsıyor.

333 KİLOVATSAATİN GÜNCEL FATURA TUTARI NE KADAR?

33 kilovatsaat 984 liralık faturaya tekabül ediyor.

KİMLER YENİ DÜZENLEMEDEN ETKİLENECEK?

2025’te mevcut uygulamaya göre yaklaşık ilave 1,3 milyon abone daha etkilenmiş olacak. Toplamda ise 2,5 milyon abone, yani abonelerin yaklaşık yüzde 6’sı etkilenmiş olacak.

NE ZAMAN UYGULANMAYA BAŞLAYACAK?

Yeni düzenleme 1 Ocak 2026 itibarıyla uygulanacak.

