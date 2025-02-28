Elektrik Mühendisleri Odası Van Temsilciliği: ''Bir ev aylık ortalama 250 kilovat saati geçerse faturaları iki katına çıkacak''

Yayınlanma: 28.02.2025 - 14:53

Güncelleme: 28.02.2025 - 14:53

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Van İl Temsilciliği, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) uygulamaya koyduğu yeni elektrik tarifesiyle ilgili açıklama yaptı. EMO İl Temsilcisi Evren Taş, "Mesken ortalaması 250 kilovat saat olan küçük oturumlu alanlara ek tüketim eklendiğinde çok kritik faturalandırma düzeyine ulaşacaktır. Vatandaşlarımızın ekonomik bir dar boğazdan geçerken sırtına yüklenmiş olan bu yeni düzenlemeyle biraz daha fakirleşeceğimiz ve büyük sermaye sahiplerinin de daha zenginleşeceğini görüyoruz" dedi.

EMO Van İl Temsilciliği, EPDK uygulamaya koyduğu yeni elektrik tarifesiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamaya EMO İl Temsilcisi Evren Taş, temsilci yardımcıları Abdullah Baran ve Emin Şen katıldı. Taş, "Vatandaşlarımıza gelecek faturalar mevcut faturası aylık bin 47 lira olan mesken abonesini elektrik faturası, yüzde 93 artışla 2 bin 16 lira olarak yansıtılacaktır. Bir evin ortalama zaten 250 kilovat saati geçince faturalar iki katına çıkaracaksınız itirazımız bunadır çünkü her evin bir çamaşır makinesi, bir buzdolabının 24 saat çalışması onun dışında insani olarak yaşayacağı kilowatsaati bu kadar düşünülmesi haksızlıktır biz bunu kabul etmiyoruz" dedi.

"DEĞİŞİKLİĞİ ŞUBAT AYI FATURALARINDA GÖRMEYE BAŞLAYACAĞIZ''

Taş, şunları söyledi:

"Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun Kurul Kararı ile Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi ile tüketim miktarlarına ilişkin değişiklik elektrik faturalarına yansımaya başladı. EPDK Değişikliğe göre tüketim üst limiti, konutlarda yıllık 100 milyon kilowatt saatten 5 bin kilowatt saate, tarımsal faaliyetler hariç diğer abone gruplarında ise yıllık 15 bin kilovat saate düşürüldü. Yani 20 bin kat aşağı çekildi. ?Peki, bu vatandaşlarımız için ne anlama gelmekte? Değişikliğin sonuçlarını bizler şubat ayı faturalarında görmeye başlayacağız. EPDK'nın Kasım ayı itibariyle yaptığı düzenleme ile 100 milyon kilowatt saat üst sınırı olan mesken ve ticarethane abonelerinin 5 bin kilovat saate çekilerek aylık ortalama 417 kilovat sınırı getirilmiş oldu. Böylece bu sınırı aşan her vatandaş en az 2 kat fatura ödemeye başlayacaktır. Mesken ortalaması 250 kilowatt saat olan küçük oturumlu alanlara kombi, klima, şofben, derin dondurucu, köylerde süt sağım makinası vs. gibi ek tüketim eklendiğinde çok kritik faturalandırma düzeyine ulaşacaktır. Vatandaşlarımızın ekonomik bir dar boğazdan geçerken sırtına yüklenmiş olan bu yeni düzenlemeyle biraz daha fakirleşeceğimiz ve büyük sermaye sahiplerinin de daha zenginleşeceğini görüyoruz.

"ELEKTRİK ENERJİSİ ARTIK BİR İNSAN HAKKIDIR''

Elektrik enerjisi tüm insanlığın değeridir ve bugünün yaşam koşullarında elektrik enerjisi kullanımı insanlığın temel bir gereksinimi olmuştur. Elektrik enerjisi artık bir insan hakkıdır, bu sebeple tüm aşamalarıyla kamusal hizmet niteliğinde olmalıdır. Yurttaşlarının hak ve çıkarlarını gözeten bir çizgide ilerlemek gerekirken özel dağıtım şirketlerinin çıkarlarını toplum çıkarının üstünde tutan yaklaşımlar bu toplumu hem yoksullaştırır hem de yalnızlaştırır. Olması gereken, kamu hizmeti olan elektrik dağıtım alanının ivedi olarak kamulaştırılmasının sağlanması ve vatandaşı mağdur edecek, faturaları daha da yükseltecek bu uygulamalardan derhal vazgeçilmesi gerektiğini önemle belirtmekteyiz."

"FIRIN EN YÜKSEK ELEKTİRK TÜKETİMİNE SAHİP''

Elektrik Mühendisleri Odası Van İl Temsilciliği tarafından bir evin temel elektrik tüketimi ile ilgili olarak paylaşılan bazı veriler ise şöyle:

Çamaşır makinesi elektrik tüketimi için ise ortalama 800 kilovattır. Ortalama bir yıkama süresi 2 saat olarak düşünürsek tek yıkamada 1.6 kilovat enerji tüketimi demektir. Hafada 3 kez çalıştırmada aylık 19.2 kilovat eder.

Bulaşık makinesi için ise ortalama tüketim 900 kilovat. Ayda ortalama 15 defa yıkamada 27 kilovat eder.

Fırın en yüksek elektrik tüketimine sahip bir makinadır. Tüketimi 2500 kilovat. Bir fırınla tek pişirmede 1.5 saat kullanıldığını düşünürsek 3.75 kilovat enerji harcarız. Haftada iki defa kullansak 30 kilovat eder.

LCD TV 50 iklovatt. Günde ortalama 6 saat çalışsa 9 kiloat eder. Telefon şarjı için 5 kilovattan bir ailede 3 telefon varsa her biri 3 saatte tam şarj ettiğini düşünürsek bir telefon için 15 kilovat 3 telefon için 45 kilovat, 1.35 kilovat eder.''



