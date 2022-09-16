Elektrik tesisatından çıkan yangın minareyi yaktı
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir caminin minaresinde elektrik tesisatından kaynaklı yangın çıktı. İtfaiye yangını söndürürken, minarede hasar oluştu.
Olay gece saatlerinde Gölcük İhsaniye Mahallesi'nde bulunan Hicret Camisi'nde meydana geldi. Caminin minaresinde bulunan hoparlörün elektrik sisteminden kaynaklı çıkan yangında alevler kısa sürede minarenin şerefesini sardı.
Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araçla minareye yanaşarak yangını söndürdü.
Minare hasar görürken, yangınla ilgili tutanak tutuldu.
Video Haberler
- Öğrencilerin öğretmen sevgisi kamerada
- 'Balon balığı' avcıları 164 bin lira kazandı
- ‘Sahnede 90’lar' sanatseverlere kapılarını açtı
- Yabancı bir ülkeye ait 3 savaş uçağı merak uyandırdı
- Aracında unutulan 50 bin TL’yi sahibine teslim etti
- Emekli maaşını sokak hayvanlarına harcıyor
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- 120 saatlik macerası görenleri hayran bıraktı
- 5 aydır yaylada olan göçerler dönüş yolunda
- Mansur Yavaş'tan dikkat çeken hareket
En Çok Okunan Haberler
-
- TOKİ ödeme şartlarını değiştirdi
- TOKİ Başkanı Erdoğan'ı yalanladı
- Gaziantep'te feci kaza, ölü ve yaralılar var
- 'Bakanlık koltuğunda bir Cumhuriyet düşmanı oturuyor'
- FT'den çarpıcı Türk bankaları iddiası
- e-Devlet üzerinden yeni hizmet: 1 Ekim'de başlıyor
- 'Banker Erdoğan mısın sen?'
- 'Gideceğimiz seçimde 5 yıllık bir dönem olmayacak'
- AKP ve Erdoğan'a videolu gönderme
- Şehirlere göre fiyat değişecek