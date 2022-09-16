Elektrik tesisatından çıkan yangın minareyi yaktı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir caminin minaresinde elektrik tesisatından kaynaklı yangın çıktı. İtfaiye yangını söndürürken, minarede hasar oluştu.

DHA
16 Eylül 2022 Cuma, 09:15
Elektrik tesisatından çıkan yangın minareyi yaktı
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Olay gece saatlerinde Gölcük İhsaniye Mahallesi'nde bulunan Hicret Camisi'nde meydana geldi. Caminin minaresinde bulunan hoparlörün elektrik sisteminden kaynaklı çıkan yangında alevler kısa sürede minarenin şerefesini sardı.

Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araçla minareye yanaşarak yangını söndürdü.

Minare hasar görürken, yangınla ilgili tutanak tutuldu.


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