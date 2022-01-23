Elektronik gitar efsanesi Don Wilson hayatını kaybetti
The Ventures grubunun kurucularından olan ritim gitaristi Don Wilson, 88 yaşında hayatını kaybetti.
Enstrümantal rock grubu The Ventures'un kurucularından olan ritim gitaristi Don Wilson 88 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Acı haberi Wilson'ın ailesi Twitter'dan duyurdu. Gazeteci Saint Bryan da haberi doğruladı.
Don Wilson'ın uykusundayken hayatını kaybettiği açıklandı.
100 MİLYONDAN FAZLA ALBÜM SATIŞI
100 milyondan fazla albüm satan The Ventures grubu, tüm zamanların en etkili enstrümantal rock grubu kabul ediliyor.
İnşaat işçisi olan Don wilson, 1968 yılında basçı Bog Boogle'la birlikte The Ventures'u kurunca hayatı değişti.
2 yıl sonra Johnny Smith'in "Walk, Don't Run" şarkısına yaptıkları cover, Bilboard Hot 100'de 2 numaraya kadar yükseldi.
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