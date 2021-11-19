Elvan giderse yerine kim gelir? Yetkin, 'Diyanet çevresine' dikkat çekti

19 Kasım 2021 Cuma, 14:25

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, Hazine ve Maliye Bakanı'n ın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı alkışlamadığı fotoğraf üzerinden çarpıcı analizlerde bulundu. Yetkin'e göre; Elvan artık durmak istemiyor ve Erdoğan, 'Diyanet İşleri Başkanlığı çevresinden ya da bu çevreden kabul gören birini' göreve getirebilir.

Yetkin, "Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın 16 Kasım’da Sermaye Piyasaları Komitesinde yaptığı konuşmanın belli satırlarını Erdoğan’ın önüne koyulmasıyla, Erdoğan’ın 17 Kasım’da AK Parti TBMM grubunda, Elvan’a bakarak 'Faizden yana olanlar bizden değildir' demesi arasında neden sonuç ilişkisi mevcut" değerlendirmesini yaptı.

"DİYANET DÜNYASINDA YERİNİ BULACAK..."

Yetkin "Gayet kötümser senaryolar: Erdoğan bunu neden yapıyor?" başlıklı yazısında, "Elvan bir gün önce “enflasyonda istediğimiz seviyede değiliz” ve “her kurum kendi işini yapmalı” anlamında konuşması Merkez Bankası ve dolayısıyla Erdoğan eleştirisi olarak yorumlanmıştı. Elvan alkışlamayarak artık kalmak istemediğini de gösterdi ama Erdoğan uygun bulmadıkça görevden ayrılmak iradesine gösteren de az günümüz Türkiye’sinde. Örnek Türk Hava Kurumu kayyumu; ayrılamıyor. Elvan giderse yerine kim mi gelir? Mutlaka Erdoğan’ı Türkiye’ye ve halka bu fenalığı reva görmenin yararlarına, diyanet dünyasında yerini bulacak şekilde inandıranlardan, ya da onların desteklediklerinden biri gelir. İsim o kadar önemli değil artık" ifadesini kullandı.