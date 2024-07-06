Emek-meslek örgütleri saldırılarda katledilen sağlıkçıları andı
Ankara'da 6 Temmuz 2022’de Konya Şehir Hastanesi’nde hasta yakını tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucunda yaşamını yitiren Dr. Ekrem Karakaya’yı anmak ve sağlıkta şiddete dur demek için dün basın toplantısı düzenledi.
Ankara Dişhekimleri Odası,
Birinci Basamak Sağlık
Çalışanları Birlik ve Dayanışma
Sendikası, Devrimci Sağlık
İşçileri Sendikası, Sağlık ve
Sosyal Hizmet Emekçileri
Sendikası (SES) Ankara Şubesi
temsilcileri ve Ankara Tabip
Odası (ATO) yöneticileri; 6
Temmuz 2022’de Konya Şehir
Hastanesi’nde hasta yakını
tarafından uğradığı silahlı saldırı
sonucunda yaşamını yitiren Dr.
Ekrem Karakaya’yı anmak ve
sağlıkta şiddete dur demek için
dün basın toplantısı düzenledi.
Ankara Tabip Odası’nda (ATO)
yapılan toplantıya Türk Tabipleri
Birliği’nin (TTB) merkez
konseyine seçilen Alpay Azap da
katıldı.
YÜZLERCE DEFA ÇAĞRI YAPTIK
Katılan tüm kurumlar adına
ortak açıklama metnini
ATO Başkanı Mine Coşkun
okudu. Coşkun şunları
kaydetti:
“Dr. Ekrem Karakaya
nezdinde, sağlıkta şiddet
nedeniyle aramızdan
koparılan Dr. Göksel
Kalaycı (2005), Dr. Ali
Menekşe (2008), Dr. Ersin
Arslan (2012), Dr. Kamil Furtun
(2015), Dr. Aynur Dağdemir
(2015), Dr. Fikret Hacıosman
(2018) ve güvenlik görevlisi
Tuğrul Okudan’ı (2022) saygıyla
anıyoruz. Görevi başında
yaralanan, darp edilen, yerlerde
sürüklenen, saçları koparılan veya
mesleğini bırakmak zorunda kalan
hekim, hemşire, ebe, teknisyen,
paramedik, tüm sağlık ve sosyal
hizmet çalışanı arkadaşlarımıza da
tekrar geçmiş olsun dileklerimizi
iletiyoruz. Dr. Ekrem Karakaya’nın
ardından sağlıkta şiddete karşı
etkili önlemler için yüzlerce defa
çağrı yaptık; sorunun sadece
münferit adli vakalardan
ibaret olmadığını, sağlık
sisteminin planlanma ve
organizasyon yapısından
kaynaklı olduğunu her
yerde dile getirdik.”
ŞİDDETE DAVETİYE ÇIKARIYOR
Sağlık Bakanlığı’nın görevleri
arasında sağlık çalışanlarının
şiddetten uzak bir yaşam sürmeleri
için gerekli çalışma ortamının
oluşturulmasının yer aldığını
anımsan Coşkun, “5 dakika veya
daha da altında muayene için
hastalarımıza ayırdığımız zaman
şiddete davetiye çıkarmaktadır.
Sonuç ortadadır: İflas eden sağlık
sistemi, sağlıkta şiddetin artmasına
zemin hazırlamıştır” ifadelerini
kullandı.
"CAYDIRICI YASAL DÜZENLEMELER HAYATA GEÇİRİLSİN"
Sağlıkta şiddetin önlenmesi için izlenecek temel adımları ATO Başkanı Mine Coşkun şöyle sıraladı:
TTB tarafından taslağı hazırlanan “Şiddet Yasası” yürürlüğe konmalıdır ve failleri cezalandıran caydırıcı yasal düzenlemeler hayata geçirilmeli.
Hastayı müşteri, hastaneleri AVM gibi gören Sağlıkta Dönüşüm Projesi sona erdirilmeli. Toplum sağlığını önceleyen kamucu, planlı, eşit bir model uygulanmalı.
Sağlık hizmetleri
siyasi popülizmin nesnesi
olmaktan çıkarılmalıdır ve
sağlık okuryazarlığı eğitimi
verilmeli.”
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