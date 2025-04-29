Emekçilerden 1 Mayıs çağrısı: Adalet için meydanlardayız

Yayınlanma: 29.04.2025 - 12:38

Güncelleme: 29.04.2025 - 15:00

DİSK, Türk-İş, KESK, İzmir Tabip Odası, İzmir Barosu ve TMMOB’un yer aldığı İzmir 1 Mayıs Tertip Komitesi ve emekçiler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününe ilişkin Konak'ta Kemeraltı Çarşısı girişinde basın açıklaması yaptı. Açıklama öncesi sık sık "Zam, zulüm, işkence, işte AKP", "Gün gelecek devran dönecek, AKP işçiye hesap verecek", "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Genel grev genel direniş", "Vergide adalet istiyoruz", "Yaşasın 1 Mayıs alanlardayız", "Şimşek, şaşırma sabrımızı taşırma" sloganları atıldı. Açıklama sonrası 'El ele, kol kola, omuz omuza, emek, barış, demokrasi ve adalet için 1 Mayıs'a' bildirisi dağıtıldı. Basın açıklamasını İzmir Barosu Genel Sekreteri Avukat Zöhre Dalkıran okudu.

“DEMOKRASİ İÇİN AYAKTAYIZ”

Mevcut iktidarın politikalarının işsizliği artırdığını, ekmeği küçülttüğünü belirten Dalkıran, "Gençlerimizin, çocuklarımızın geleceği çalınıyor. Bu nedenle adaleti savunmak için 1 Mayıs'ta meydanlardayız" dedi. Zöhre Dalkıran, adaletsizliğe ve hukuksuzluğa karşı çıkmak için meydanlarda olacaklarını söyledi. Dalkıran, "Emeğimizi savunmak için el ele, kol kola, omuz omuza Gündoğdu Meydanı’ndayız" dedi. Yaşanılan düzenin her geçen gün daha fazla yoksulluk ve hayat pahalılığı getirdiğine dikkat çeken Dalkıran, "Gelirde ve vergide adaleti savunmak için ayaktayız. Demokrasi için ayaktayız. Hiçbir sorunu çözemeyen bu düzen, sadece bir avuç zengini daha zengin yapıyor. Giderek baskıcı, hak ve hukuk tanımaz bir hale geliyor" ifadelerini kullandı.

"HERKES HEDEF ALINIYOR"

Konuşmasında demokratik hakların gasp edildiğini de vurgulayan Dalkıran, "Sendika yöneticilerinden gazetecilere, sanatçılardan siyasetçilere, belediye başkanlarından gençlerimize kadar sesini çıkaran herkes hedef alınıyor. Sendikal haklarımız, grev hakkımız, seçme ve seçilme hakkımız, ifade özgürlüğümüz elimizden alınıyor. Anayasa ayaklar altına alınıyor, hukuk devleti ortadan kaldırılıyor. Yargı, adalete değil güçlüye hizmet ediyor" diye konuştu.

"HER TÜRLÜ BASKIYA RAĞMEN..."

Demokratik, laik ve cumhuriyetçi bir düzen için mücadele çağrısı yapan Dalkıran, "Ülkemizi ve halkımızı güneşli, güzel günlere taşımak hepimizin görevi. Her türlü baskıya ve engele rağmen örgütlenmek, sesimizi yükseltmek yurttaşlık hakkımız ve sorumluluğumuzdur" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin "asgari ücretliler ülkesi", "çalışmak zorunda olan emekliler ülkesi", "şiddet mağduru kadınlar ülkesi", "hapisteki gazeteciler, gençler ve siyasetçiler ülkesi", "okula aç giden çocuklar ülkesi" haline geldiğini söyleyen Dalkıran, bu tabloya karşı birlikte mücadele çağrısında bulundu.

"Patronlardan daha yüksek vergi veren işçiler olarak, asgari yaşamayı reddediyoruz" diyen Dalkıran, hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm emekçileri, işçileri, emeklileri eşit, özgür, adil ve kardeşçe bir yaşam için örgütlenmeye davet etti.

Dalkıran, "1 Mayıs'ta işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma gününde hep birlikte olalım, gücümüzü gösterelim" dedi.