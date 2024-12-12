Emekçilerden tepki: 'Açlık ve yoksulluk sınırında yaşamaya mecbur bırakılıyoruz'
Toplu iş sözleşmesi taleplerini iletmek için Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na bağlı Dev-Sağlık-İş üyeleri, Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı.
Sağlık ve sosyal hizmet işçilerinin yaşadığı zorluklara dikkat çekilen açıklamada, “İnsanca yaşamak istiyoruz” sloganları atıldı. Basın açıklamasını okuyan şube temsilcisi Deniz Kaya, emeklilik sistemindeki eşitsizlik ve adaletsizliğin arttığını belirterek “Asgari değil, insanca yaşamak istiyoruz. Yüksek enflasyonla yoksullaştırılan sağlık ve sosyal hizmet emekçileri açlık ve yoksulluk sınırında yaşamaya mecbur bırakılıyor” dedi.
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