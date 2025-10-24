Emekçinin 1 saatlik mesaisi bir simitin yüzde 82'sini alabiliyor

Büro-İş Sendikası hükümetin TBMM'ye sunduğu 2026 yılına ilişkin bütçe kanunu teklifini protesto etmek, Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışanları ile TBMM'deki danışmanların sorun ve taleplerine dikkat çekmek için Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde açıklama yaptı.

Sendika üyeleri, "İnsanca yaşamak istiyoruz", "Sermayeye değil, emekçiye bütçe", "Hükümet elini cebimizden çek" sloganları attı. Yapılan açıklamada konuşan Büro-İş Genel Başkanı Alay Hamzaçebi 18 trilyon 929 milyar liralık bütçenin; emekli ve çalışanlar için ‘açlık, sefalet’ olduğunu söyledi. Hamzaçebi, “2026 bütçesinde hedeflenen bütçe açığı 2.7 trilyondur. Bu rakamın bütçe toplamı içerisindeki oranı yüzde 14,26’dır” dedi.

"VERGİ YÜKÜMÜZ ARTIYOR"

2026 yılı için belirlenen bir saatlik fazla mesai ücretinin 16 lira 55 kuruş olduğunu belirten Hamzaçebi, “Şu anki fiyatlar ile bir simit bile alınamıyor. Ancak bir simitin yüzde 82’sini alabiliyor. Bu rakam yılbaşında yarım simit olacaktır” dedi. Bütçede 3 trilyon 597 milyar liralık vergi gelirinden vazgeçilerek yüzde 19 oranında sermayeye vergi avantajı sağlanacağını ifade eden Hamzaçebi, “Biz emekçilerin ödeyeceği vergi yükünü azaltmıyorlar aksine artırıyorlar” değerlendirmesinde bulundu.

"DEMOKRASİNİN KALBİNDE GÜVENCESİZ ÇALIŞIYORLAR"

Hamzaçebi, Hazine ve Maliye Bakanlığı emekçileri için mali hizmetler sınıfı oluşturulması ve çalışanlara Vergi Haftası’nda bir maaş tutarında ikramiye ödenmesi gibi talepleri de dile getirdi. TBMM’deki danışmanların sorunlarına ilişkin ise Hamzaçebi, “Özlük hakları yok, kıdem tazminatı yok. Yıllardır demokrasinin kalbinde hiçbir güvenceleri olmadan çalışmaya devam ediyorlar” dedi.