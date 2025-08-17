Emekçiye tayin hakkı verilmedi, kamu 400 bin lira zarara uğratıldı

Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası (TEÇ-SEN) Balıkesir Şube Başkanı Mehmet Günel, emekçilere mazarete dayalı tayin haklarını vermeyen Balıkesir il milli eğitim müdürünün göreve geldiği andan itibaren, açılan davalar nedeniyle 400 bin lira kamu zararı oluşturduğunu iddia etti. Günel, tüm davalar sonuçlandığında zararın 700 bin liraya kadar çıkacağını öne sürdü.

Balıkesir, Gönen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde şef olarak görev yapan TEÇ-SEN üyesi Ö.T'nin evlilik mazeretiyle Erdek ilçesine istediği tayin il milli eğitim müdürlüğünce kadro olmadığı gerekçesi reddedildi. Bunun üzerine boş kadro bulunan Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne tayin talebinde bulunan Ö.T’nin bu talebi de reddedildi. Ö.T’nin dışında başka TEÇ-SEN üyelerinin de tayin taleplerinin reddedildiği öğrenildi. TEÇ-SEN, mazeretin kanuni hak olduğunu belirterek üyelerinin mağduriyetinin giderilmesini istedi. İl milli eğitim müdürünün TEÇ-SEN üyelerine ‘Yargıya başvurabilirsiniz’ dediği ortaya çıktı.

‘İŞ VE AİLE HUZURU BOZULDU’

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan TEÇ-SEN Balıkesir Şube Başkanı Mehmet Günel, “Mazereti olan üyelerimiz hakkını yargıda aramak zorunda kaldı. Yargı sürecinin uzaması ve üyemiz Ö.T’nin her gün 150 kilometre kadar yol gidip gelerek iş huzuru ve aile huzurunun kalmaması üzerine bunalıma girdiğini öğrendik. İl müdürümüz, il milli eğitim müdürlüğü personeli dahil hiçbir personel ile görüşmüyor, kimseye randevu vermiyor ve kimsenin sorunu ile ilgilenmiyor. Bu insani bir yaklaşım değildir. Milli Eğitim Bakanlığı; hizmetlisi, memuru, şefi, şube müdürü, teknisyeni, okul müdürü, öğretmeni, öğrencisi ile bir bütündür. Eğitim sisteminin sağlıklı işlemesi için tüm paydaşların sorunları dinlenmelidir. Bazı olaylara idareci insiyatifi ile insani yaklaşımlar gösterilmelidir” dedi

‘ZARAR 700 BİNE ULAŞACAK’

İl milli eğitim müdürünün göreve geldiği andan itibaren açılan davalar nedeniyle 400 bin lira kamu zararı oluşturduğunu iddia eden Günel tüm davalar sonuçlandığında zararın 700 bin liraya kadar çıkacağını öne sürdü. Cumhurbaşkanının 2025’i ‘Aile yılı’ ilan ettiğini anımsatan Günel, “Ancak Bakanlığımız bürokratları sayın cumhurbaşkanımızın politikalarını uygulamak yerine baltalayıcı tavırlar içine girmektedir. Dava konusu atamaların tamamı kanunlar ile verilmiş haklardır. Ancak yapılan uygulamalara bakıldığında hükümetin politikaları bürokratlar tarafından baltalanmaktadır” diye konuştu.