Emekli akademisyen Adnan Erkuş'tan söyleşi ve imza günü

13 Şubat 2022 Pazar, 21:05

Emekli akademisyen Adnan Erkuş'un "Herkes İçin Bilim: Hurafeden Bilime” kitabının söyleşişi ve imza günü gerçekleştirildi.

Erkuş, söyleşide bir insanın bilişsel ve ahlaki gelişimi ile insanlığın evrimsel gelişimi arasında paralellik olduğunu örnekleriyle ele aldı. Hominidlerden çağdaş insana tarihsel olarak el-beyin eşgüdümüyle çevreyi değiştirirken kendisini de değiştirdiğini ve geliştirdiğini, kocakarı ilaçlarından bilimsel farmakolojiye, astrolojiden astronomiye, simyadan kimyaya, yaradılıştan evrime, ruhtan bilimsel psikolojiye geçiş üzerinde duruldu.

Hurafe, sözlüklerde “dindışı, dine sonradan giren doğru olmayan bilgiler” olarak ele alınmasına karşın, tarihsel süreçte bilimin gelişimine katkı sunan zorunlu gelişimler olarak ele alındı; ancak bugün bilişsel gelişimi somut-işlemler, ahlaki gelişimin geleneksel itaat-cezalandırma düzeyinin ötesine geçememiş (diplomalı-diplomasız) yetişkinlerin de Ortaçağ düşüncesinin ve ahlak anlayışının ötesine geçemediği, bugün hurafelerle yaşamanın anlamsızlığı da vurgulandı. Katılımcıların soruları üzerine karşılıklı verimli tartışmalar yapıldı.