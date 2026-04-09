Son Dakika... Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gözaltına alındı

9.04.2026 10:28:00
Haber Merkezi
Son dakika haberi... İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bornova Belediyesi’nde yürütülen “bankamatik memuru” soruşturması kapsamında aralarında CHP'li Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin de yer aldığı 4 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında şüpheli A.A.’nın, 22 Eylül 2025 tarihinde Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi olarak SGK kaydının bulunduğu ancak fiilen görev yapmadığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, hazırlanan SGK Uzmanlık Raporu doğrultusunda olayda, Ömer Eşki ile Bornova Belediyesi’nde çağrı merkezi müşteri temsilcisi olarak görünen A.A, Bornova Belediyesi Personel A.Ş Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Müdürü P.K. ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü V. İ.A.’nın sorumluluklarının bulunduğunun tespit edildiği aktarıldı.

Kişiler hakkında "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamalarıyla gözaltı işlemi uygulandığı bildirildi.

NE OLMUŞTU?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında yürütülen soruşturma sürecinde sosyal medyada yer alan iddiaları ihbar kabul ederek, Bornova Belediyesi’nde çalışmadığı halde maaş aldığı öne sürülen A.A. ve konuyla bağlantılı belediye yetkilileri hakkında 1 Nisan tarihinde soruşturma başlatmıştı.

