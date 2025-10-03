Emekli Albay Orkun Özeller, Silivri Cezaevi'ne nakledildi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik eleştirileri üzerine gözaltına alınan emekli Albay Orkun Özeller, sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.

Özeller'in avukatı Doğukan Kozan, sosyal medya hesabından Özeller'in dün sabah 06.00 sıralarında Silivri Cezaevi'ne nakledildiğini duyurdu.

"NE YAKINLARINA NE DE VEKİLİ OLARAK BİZE BİLGİ VERİLMEMİŞTİR"

Kozan'ın paylaşımı şöyle:

"Sn. Orkun Özeller, Silivri'de. Dün sabah 06:00 sıralarında nakil için Ordu Cezaevinden çıkarılmış olmasına rağmen ne yakınlarına ne de vekili olarak bize bilgi verilmemiştir. Öğleden önce bir meslektaşımızın ziyareti üzerine Ordu Cezaevinde bulunmadığı anlaşılmış, Cezaevi idaresine sorulduğunda sevk edilmekte olduğu, güvenlik sebebiyle (!) götürüleceği yerin bilgisinin paylaşılamayacağı söylenmiştir.

Araştırmalarımız neticesinde Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 5 nolu L tipi cezaevine nakledildiği öğrenilmiştir. Ancak görüşe geldiğimizde burada da olmadığı anlaşılmış ve infaz memurlarınca meşhurlar koğuşu, küçük meclis gibi isimlerle anılan 9 nolu L tipi cezaevinde bulunduğu tespit edilmiştir. Nakil işlemini aktaran Özeller, bana düşmanlarımın yapamadığını idareciler Türk askerine yaptırdı diyerek 6 saat boyunca görevliler için durulmasına rağmen kendisine tuvalet ihtiyacı için izin verilmediğini, yemek molasında bir bardak çay talebine rağmen vermediklerini, kendisini götüren 6 kişilik ekipten 5 kişinin dayanamayıp muhalefet de etseler ekip başının bu yöndeki talimatlarına uyduklarını dile getirmiştir.

An itibariyle B-35 koğuşunda yalnız, bırakın televizyonu saat dahi olmadan kalmaktadır. Ancak biliyor ki Orkun Özeller yalnız değildir. Henüz soruşturma dosyasında bir gelişme bulunmamakta olup iddianame hazırlanmadığından duruşma günü meçhuldür. Nizami ilerlemeyen süreçlere tatminkâr açıklama yapamamaktan milletimizin ferasetine sığınıyorum. Sağlıklı ve güçlü, Türk Subayının vakarıyla karşımda gördüğüm, fikri hür, vicdanı hür Orkun Özeller'in herkese selamları var."