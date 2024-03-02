Emekli astsubaylar özlük hakları için meydanlarda

Emekli astsubaylar özlük hakları için İzmir’de sokağa indi. Mevcut siyasi iktidarın kendilerini yıllardır oyaladığını aktaran Jandarma emekli Astsubay Tamer Cihan, "Biz kimseden alınsın bize verilsin demiyoruz imtiyaz istemiyoruz, sadaka, ulufe istemiyoruz emeğimizin karşılığı, söz verilen haklarımızı istiyoruz” dedi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 02.03.2024 - 16:31
Emekli astsubaylar özlük hakları için meydanlarda
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Emekli astsubaylar özlük haklarının verilmesi için İzmir’de sokağa indi. Gündoğdu Meydanı’nı dolduran yüzerlerce astsubaylar, “Hak, hukuk, adalet” ve “Hükümet istifa” sloganı attı.

Yıllardır özlük hakları için mücadele ettiklerini ve mevcut hükümet tarafından oyalandıklarını aktaran Jandarma emekli Astsubay Tamer Cihan, “Artık inanmıyoruz bu yalanlara. Maalesef haklılığımız ilgililer tarafından bilinip, kabul edildiği halde bugün yarın oyalamasıyla sürekli kandırıldık, ötelendik. Biz kimseden alınsın bize verilsin demiyoruz  imtiyaz istemiyoruz, sadaka, ulufe istemiyoruz emeğimizin karşılığı, söz verilen haklarımızı istiyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı, Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Genel Kurmay Başkanı ve TBMM’ye seslenerek devam eden Tamer Cihan, 5400 ek gösterge, lojman tahsisindeki dengesizliklerin giderilmesini, diğer memurlar gibi mesai ücreti verilmesini, sicil affı gibi taleplerini sıraladı. Cihan “Yılmayacağız, bıkmayacağız, yorulmayacağız, haklarımızı alıncaya kadar tüm azim, inanç  ve kararlığımızla mücadelemize devam edeceğiz” diye konuştu.


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