Emekli Büyükelçiler ve Başkonsoloslar Derneği Anıtkabir’e gitti: Dışişleri’nin 106. yılında Atatürk’ü andılar

Emekli Büyükelçiler ve Başkonsoloslar Derneği, dün, Dışişleri Bakanlığının 106. kuruluş yıldönümünde Anıtkabir’e gitti.

‘106 YIL ÖNCE KURDUĞUNUZ BAKANLIĞIMIZIN…’

Derneğin geçici yönetim kurulu başkanı emekli büyükelçi Engin Türker, Anıtkabir Özel Defteri’ne, “Ezeli ve ebedi önderimiz Aziz Atatürk, zat-ı alilerinizin bizlere en nadir armağan olarak emanet ettiği Cumhuriyetimizin kurucu değerlerinin, sarsılmaz laik devlet ilkesinin, ilkokul günlerimizdeki andımızın ruhunun, gençliğimizde bize hitablarının bilincinin geliştirdiği benliğimizle, çağdaş uygarlık tanımlamasının daha da üzerine ulaşılmasını hedef gösteren ışıklı, aydınlık yolunuzdan hiç sapmadan, 106 yıl önce bugün kurduğunuz Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığımızın mensupları olarak, yaşamlarımızın en güzel ve en onurlu zamanlarını, gururla dalgalanan şanlı bayrağımızın altında, dünyanın dört bir köşesinde ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ öğretinizin evrensel ruhuyla, vatanımızı onurla, sadakatle, aşkla yıllar boyu temsil etmekten büyük ve daimi gurur duyan emekli büyükelçileriniz ve başkonsoloslarınız olarak huzurlarınızda hep birlikte, tükenmez minnet duygularımızla, derin saygılarımızla, sonsuz, sarsılmaz fikri ve kalbi bağlılıklarımızla eğilmenin tarifsiz onurunu yaşayabilmekten derin bir bahtiyarlık duymaktayız” cümlelerini yazdı.