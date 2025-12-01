Emekli hakim, savcı kızını darbetti: Uzaklaştırma kararı aldırmış

Bakırköy'de emekli hâkim M.T.S., kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldıran ve Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'nda görev yapan kızı A.M.S. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine emekli hâkim M.T.S., kızı A.M.S.'ye şiddet uyguladı. Olayda A.M.S., kafasına aldığı darbe nedeniyle yaralandı. Cumhuriyet savcısı olduğunu, babasının da emekli hâkim olduğunu belirten savcı şikâyetçi olacağını söyledi.

Olayda A.M.S., kafasına aldığı darbe nedeniyle yaralandı.

Tedavisinin ardından karakola giden Savcı A.M.S., babasından şikâyetçi oldu.

A.M.S. ifadesinde, kendisinin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığında görevli Cumhuriyet savcısı olduğunu, babasının da emekli hâkim olduğunu, babasının herhangi bir psikolojik sıkıntısının olmadığını, ancak babasının sürekli olarak evlatları arasında ayrım yaptığını söyledi.

Savcı A.M.S., fiziksel saldırıdan odasına kaçarak kurtulduğunu ve polise haber vererek, şikâyetçi olduğunu ifade etti.

Bakırköy Aile İçi Büro Amirliği ve ilçe emniyeti, konuyla ilgili detaylı inceleme başlattı.