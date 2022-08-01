Emekli Korgeneral Pekin, MİT’in nokta operasyonlarını değerlendirdi: ‘Kurumlar arası görev paylaşımı’

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 04:00

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) terör örgütü PKK içinde yönetici konumunda bulunan isimlere yönelik nokta operasyonlarını yoğunlaştırdı. PKK/KCK’nin “yürütme konseyi üyesi” olan “Berivan Zilan” kod adlı Hatice Hezer, 28 Temmuz’da Irak’ta; İstanbul Güngören’de 2008’de düzenlenen bombalı eylemin faillerinden PKK mensubu ‘Rüstem’ kod adlı Nüsret Tebiş de 30 Temmuz’da Suriye’de MİT’in nokta operasyonlarıyla öldürüldü.

Konuyla ilgili Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, “Operasyonlar terörle mücadelede konsept değişikliğini değil, tam tersine terörle mücadele stratejisinin çok yönlü boyutunun bir parçasını oluşturuyor. Terörle mücadele için kurumlar arasında bir görev paylaşımı var. Türkiye’nin ‘terörle kaynağında mücadele’ stratejisi kapsamında sınırötesinde Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içinde ağırlıklı olarak jandarma teşkilatı eliyle İçişleri Bakanlığı terörle mücadele operasyonları yürütüyor. Irak ve Suriye sınırının derinliklerinde daha ‘özel’ olarak belirlenmiş hedeflere yönelik ise MİT bu tip nokta operasyonlar yapıyor” dedi.

İSTİHBARAT AĞI

MİT’in son dönemde yoğunlaşan operasyonlarının, ABD’nin, terör örgütü IŞİD yöneticilerine yönelik yaptığı operasyonlarla benzerlik taşıdığını kaydeden Pekin, “Bu tip nokta operasyonlar hem teknolojinin kullanılması hem de bölgede iyi bir istihbarat ağının kurulmasıyla mümkün. Böyle bir ağ kurulmuş görünüyor. Alınan istihbaratın uydu gibi insansız hava aracı gibi vasıtalarla teyit edildiği ve daha sonra harekete geçildiği anlaşılıyor. Kurumlar arasında terörle mücadele için istihbarat eşgüdümü olduğu da görülüyor” diye konuştu. Pekin, “Bu tip operasyonlar önemlidir, örgütün üst düzey kadrolarında büyük bir baskı yaratır. Geride kalan yönetici kadro üzerinde büyük bir baskı oluşur. Terör örgütünün haberleşmesinde, örgütsel faaliyetinde zafiyet meydana gelir. Bu tip operasyonların devamı şaşırtıcı olmayacaktır” değerlendirmesinde bulundu.