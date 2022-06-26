MİT operasyonuyla yakalanan Yunan casusu tutuklandı
Gaziantep'te MİT Bölge Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün ortak operasyonu ile yakalanan Yunanistan istihbaratına çalışan şahıs tutuklandı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Gaziantep Bölge Başkanlığı ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yunanistan vatandaşı olan ve Türkiye’de casusluk faaliyeti yaptığı belirlenen Mohammed Amar Ampara’yı takibe aldı.
Gaziantep MİT Bölge Başkanlığı ile koordineli olarak çalışan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ekipleri, Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı (EYP) ile istihbari ilişkiler içerisinde olduğu, EYP'nin talimatları doğrultusunda araştırmalar yaptığı ve Türkiye'nin sınır güvenliğini ilgilendiren bilgileri derleyerek Yunanistan istihbaratına aktardığı tespit edilen Muhammed Amar Ampara isimli Yunanistan vatandaşını düzenlenen operasyonla yakalamıştı.
Ampara, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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