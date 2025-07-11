Emekli Meclisleri Sendikası, mahkeme kararıyla kapatıldı

Ankara Valiliği, Aralık 2023’te kuruluş dilekçesi veren Emekli Meclisleri Sendikası’nın tüzel kişiliğini kabul etmeyerek kütük numarası vermemiş ve 28 AĞustos 2024 tarihinde Ankara 4. İş Mahkemesi’ne sendikanın kapatılması talebiyle dava açmıştı.

Bugün görülen duruşmada, mahkeme sendikanın kapatılmasına karar verdi. Emekli Meclisleri Sendikası Eş Sözcüsü ve sendika avukatı Ali Ersin Gür, duruşma sonrası Tüm Emeklilerin Sendikası Genel Sekreteri Hasan Yağız ve Tüm Emekli Sen Genel Sekreteri Ali Sürücü ile karar ilişkin açıklama yaptı.

Ali Ersin Gür, var olmayan bir sendikanın kapatılma davasının olamayacağını belirterek "Sendikanın tescilinin yapılmadığını kendileri de kabul ediyor. Dolayısıyla bu davanın açılması kimsenin yararına değil. Bunu Ankara Valiliği'nin ve bakanlığında bilmesi lazım. Bugün hukuk bir kez daha ayaklar altına alındı. Bu doğru değil. Bu dava bir üst mahkemeden döner diye düşünüyoruz" diye konuştu.

Sendikanın izleyeceği yolla ilgili bilgi veren Gür, "Önce istinafa gideceğiz. Burada sonuç alamazsak Yargıtay’a, Anayasa Mahkemesi’ne gideceğiz. İç hukuk yolları tüketildiğinde de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne gideceğiz" ifadelerini kullandı.

Tüm Emeklilerin Sendikası Genel Sekreteri Hasan Yağız ise "Hem sendikayı yok sayacaksınız hem de dava açacaksınız. Bu hukuk anlayışını altüst eden bir olaydır" dedi.

"KİŞİYE GÖRE, BİRİLERİNİN YAKINLIĞINA GÖRE HUKUK TESİS EDİLİYOR"

Tüm Emekli Sen Genel Sekreteri Ali Sürücü de emeklilerin mücadelesinin uzun yıllardır devam ettiğini belirterek şunları kaydetti:

"Anayasa Mahkemesi kendini tanımıyor. Yargıtay, kendi kararlarını inkâr ediyor. Örneğin hatırlatalım. Yargıtay, Çiftçi-Sen davasında ‘tabii ki çiftçilerin sendikası olur, aynı emeklilerin sendikası olur’ gibi. Aynı Yargıtay 9 yıl sonra emekli sendikalarının kararı önüne geldiğinde ‘emeklilerin sendikası olmaz’ dedi. Ülkede Anayasa değişmedi, kanunlar değişmedi, hiçbir şey değişmedi. Değişen ne, konjonktör değişti. Yani hukuk gittikçe guguk oluyor. Bunun örneklerini de sıkça görmeye başladık. Kişiye göre, birilerinin yakınlığına göre hukuk tesis ediliyor. Şu anda da olmayan bir kuruluşu kapatmayı başardı hukuk sistemimiz. Başarılar dileriz. Ama unuttukları bir şey var. 'Adalet mülkün temelidir' denir. Oradaki mülk kelimesi vatandır. Vatanın temelidir adalet. Maalesef vatanın temeli dinamitleniyor. Olay budur.’’