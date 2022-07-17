Emekli öğretmen evinde ölü bulundu
Iğdır'da 65 yaşındaki emekli öğretmen Ömer Demirel, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Demirel'in ölümü şüpheli bulunurken, soruşturma başlatıldı.
Merkez Topçular Mahallesi Evrenpaşa Caddesi'ndeki bir apartmanın 5'inci katında meydana gelen olayda yalnız yaşayan emekli öğretmen Ömer Demirel'den haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Eve giren polis ekipleri, Demirel'i hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde emekli öğretmenin hayatını kaybettiği belirlendi. Demirel'in ölümü şüpheli bulunurken, polis ekipleri evde inceleme yaptı. Demirel'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Emekli öğretmen Demirel'in eşinden ayrı yaşadığı, çocuğunun bulunmadığı öğrenildi.
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