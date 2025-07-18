Emekli polis memuru tartıştığı 3 kişiye silahla saldırdı

Olay, saat 19.30'da Zile ilçesine bağlı Karayün köyü Küçük Çeltik mesire alanında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, ilçede yaşayan M.E.Ç. (39), M.U. (36) ve T.Ö. (47) mesire alanında piknik yaparken emekli polis memuru E.D. (53) ile karşılaştı. İddiaya göre şahıslar arasında hayvan alım satımı nedeniyle tartışma başladı.

Tartışmanın kavga dönüştüğü olayda emekli polis memuru E.D., silahı ile ateş açtı. Olayda M.E.Ç., M.U. ve T.Ö. yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, E.D. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.