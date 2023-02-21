Emekli polis memuru, tartıştığı yeğenini öldürdü
Kastamonu'da, emekli polis Turan Küçükbulut tartıştığı yeğeni Furkan Küçükbulut'u öldürdü. Olay sonrası kaçan Turan Küçükbulut'un yakalanarak gözaltına alındığı aktarıldı.
Kastamonu'da, emekli polis Turan Küçükbulut'un (49) tartışma yaşadığı yeğeni Furkan Küçükbulut'u (31) kesici aletle öldürdüğü aktarıldı.
BARIŞMAK İÇİN GİTMİŞ
Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Kuzeykent Mahallesi Yenişehir Sitesi'ndeki Furkan Küçükbulut'un evinde meydana geldi. Furkan Küçükbulut, bir süredir konuşmadığı amcası Turan Küçükbulut ile barışmak için evinde buluştu. Çıkan tartışmada Turan Küçükbulut, kesici alet ile yeğeni Furkan Küçükbulut'u yaraladı. Turan Küçükbulut, olayın ardından kaçarken ihbar üzerine eve gelen sağlık görevlileri, Furkan Küçükbulut'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Turan Küçükbulut'un, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındığı aktarıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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