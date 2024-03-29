Emekli sağlıkçıya rahat yok

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi’nin (DİSKAR) emekli aylıklarına ilişkin yayımladığı rapor emeklilerin zor yaşam koşullarını gözler önüne serdi.

Merve Kılıç
Yayınlanma: 29.03.2024 - 04:00
Emekli sağlıkçıya rahat yok
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Rapora göre 2002’de ortalama emekli aylığının kişi başına GSYH’ye oranı yüzde 46.4 iken 2024’te yüzde 27.7’ye geriledi. 

2002’de yüzde 36.6 olan çalışan veya iş arayan emeklilerin oranı Aralık 2023’te yüzde 55.3’e yükseldi. 

Cumhuriyet’e konuşan Ankara Tabip Odası Başkanı Muharrem Baytemür, 4 hekimden 3’ünün emekli olduktan sonra çalışmaya devam etmek zorunda olduğunu söyledi. 

“EMEKLİ MAAŞINI DA ALAMIYOR”

4-5 yıl önce emekli hekimin çalışırken aldığı paranın yüzde 80’ini aldığını belirten Baytemür şöyle konuştu: 

“Bir hekimin emekli olduktan sonra eline geçen para çalıştığı dönemkinin yarısı kadar. Teşvik, taban, ek ödeme gibi ücretler nedeniyle emekliliğe yansıyan maaş düşüyor. O nedenle bakanlık hem emeklilik yaşını uzatıyor hem 65-72 yaş arası hekimleri göreve çağırıyor. Düşme nedeniyle hekimler emekli olmak istemiyor. Yoksa insanlar, 70 yaşında neden çalışsın? Bakanlığın açtığı 65-72 yaş arası kadroları tercih eden hekim de emekli maaşını alamıyor. O yaştan sonra performans gibi ödemeleri de alamıyorlar.”


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