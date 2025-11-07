‘Emekli savcı Kökçü tanık olsun’ talebi

Gazetemizin yazarı Barış Terkoğlu’nun “Hatırlı Fetöcüler nasıl kurtarılıyor” ve “Savcı Bey geliyorum, bu yazıyı da ekleyin” başlıklı yazıları, emekli askeri savcı ve hâkim Ahmet Zeki Üçok’un da haberde yer alan görüşünden dolayı “zincirleme şekilde kamu görevlisine hakaret” iddiasıyla açılan davanın duruşması dün görüldü.

Savcı her iki sanığın cezalandırılmasını talep ederken mütalaaya karşı savunma yapan Üçok, “HSK’den yalan beyan beklemiyorduk. Biz sadece emekli savcı Gökalp Kökçü’nün beyanlarını yazımızda belirttik” dedi.

Haber değeri taşıdığını fark ettiği için bir gazeteci olarak peşinden koştuğunu belirten Terkoğlu, “Gökalp Kökçü bu adliyede çalışıyordu. Hrant Dink’ten 15 Temmuz davalarına kadar birçok dosyada vardı. Müfettişe verdiği ifadeyi bulup yazdım. Gazeteci olarak bunun haber değerini görüp peşinden koştum. Gökalp Kökçü’yü çağırıp yazdıklarımı sormalıydı savcı. Bu ülkede komşu kavgasında komşular bile çağırılıyor. Müfettişe verdiği savunmayı bile HSK değil avukatım getirip mahkemeye verdi” şeklinde konuştu.

Terkoğlu’nun avukatı Enes Ermaner ve Fuat Selvi, Gökalp Kökçü’nün tanık olarak dinlenmesini ve Kökçü hakkındaki iddianamenin dosyaya eklenmesini talep etti. Savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na müzekkere yazılarak emekli savcı Gökalp Kökçü hakkındaki iddianamenin istenmesine karar verdi. Gökalp Kökçü’nün tanık olarak dinlenmesi talebini bu aşamada reddeden hâkim, davayı 28 Nisan 2026 saat 14.30’a erteledi.