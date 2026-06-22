Emekli tatilin hayaline bile uzak: 'Aldığımız torunların harçlığına yetmiyor'

Adana'nın Kozan ilçesinde yurttaşlar maddi durumlarının yetersizliği sebebiyle tatile gitme planı yapamadıklarını belirttiler.

Bir emekli yurttaş, "Tatil planım yok. Durumlar bozuk, 20 bin lira maaş alıyorum o da yetişmiyor. Bu yaz evdeyim, bir yere gitmiyorum. Önceleri gençliğimde tatile gittim o zaman iyiydi, şimdi hep bozuk. Ecevit'in zamanında iyiydi" dedi.

Başka bir emekli de tatile gidemeyeceğini bildirerek, "Emekli maaşı nereden yetecek? Kendimizi zor idare ediyoruz. Birkaç yıl önce gitmiştik Antalya'ya, oğlum götürmüştü. Evimiz kira değil, kendi evimiz. Kiira olsa hiç geçinemeyiz" diye konuştu.

''CEBİNDE OLMASI LAZIM''

Bir esnaf ise "Tatile gidemeyeceğiz. Biz Göller Yaylası'na gidemiyoruz ki tatile gidelim" dedi. Bu zamana kadar tatile hiç gitmediğini söyleyen esnaf, "Cebinde olması lazım. Çocuklar okuyor, işte sınava girdirdik, biri üniversitede, biri de yeni girecek, iki tane de küçük var. Avrupa ile Türkiye bir değil, Avrupa'nın parası daha kıymetli. Bizimkinin değeri yok, sıfır. Onların bir doları 45 lira, bizim en büyük paramız 200 lira" ifadelerini kullandı.

Başka bir emekli de, "Ne tatili? Maaşın zaten yettiği yok. Avrupa'daki emeklilerle bizi niye kıyaslıyorsun? Ülkenin ekonomik durumu belli. Aldığımız torunların harçlığına yetmiyor" şeklinde konuştu.

Emekli bir yurttaş da "Para yok, olursa gideriz. Tatile gitmem ben de" dedi.