Emekli Tuğgeneral Er: ‘İsrail NATO hakkında söz söyleyemez’

Yayınlanma: 02.08.2024 - 14:00

Güncelleme: 02.08.2024 - 14:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’e karşı “Biz çok güçlü olmalıyız ki bu İsrail Filistin’e bu akara makarayı yapamasın. Biz nasıl Karabağ’a girdiysek, nasıl biz Libya’ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız” ifadelerini kullandı. Erdoğan’ın bu sözlerinin ardından başlayan gerilim, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz’ın “Erdoğan, Saddam Hüseyin’in izinden gidiyor ve İsrail’e saldırı tehdidinde bulunuyor. Orada ne olduğunu ve nasıl bittiğini hatırlamasına izin verin” paylaşımıyla sürdü. Katz’ın diplomatlarına “Erdoğan’ın İsrail’i işgal etme tehditleri ve tehlikeli söylemi ışığında Türkiye’nin kınanması çağrısında bulunarak ve bölgesel ittifaktan çıkarılmasını talep ederek tüm NATO üyeleriyle temasa geçmesi” talimatını verdiği öne sürüldü. İsrail’in NATO iletisini gazetemiz Cumhuriyet’e değerlendiren emekli Tuğgeneral Ali Er, İsrail’in NATO ülkesi olmadığını kaydederek “Bunun Türkiye’de dikkate alınması bile NATO konusundaki cehaletin göstergesidir. NATO konusunda İsrail’in herhangi bir söz söyleme hakkı yok. NATO’nun 32 üyesi var, bu 32 üyesinin dışında hiç kimse bir üye ülke hakkında konuşamaz” dedi.

‘SORGULANMASI GEREKEN AMERİKA’DIR’

Gelişmeleri gazetemiz Cumhuriyet’e değerlendiren emekli büyükelçi Uluç Özülker de Türkiye’nin iradesi dışında NATO’dan çıkarılmasının mümkün olmadığını kaydederek “Bir ülkenin NATO’dan çıkarılması veya ilişkilerin askıya alınması için çok ciddi davranışlar içerisine girmesine ihtiyaç var. Bu NATO’yu uzaktan veya yakından ilgilendirebilecek bir durum kesinlikle değildir” dedi. Tartışmaların fazlaca büyütülüp farklı noktalara çekildiğini belirten Özülker, “İki noktaya dikkat çekmek isterim. Birincisi cumhurbaşkanımız netice itibariyle ‘sıra İsrail’e gelecektir’ dedi. ‘Geliyorum’ dediğiniz andan itibaren bunu farklı açılardan yorumlayabilecek birçok ülkeyi de karşınızda bulabilirsiniz. İkinci olarak da bu cümleyi söyledikten sonra İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın aldığı tutum önemli. Bu kapsam içinde asıl söylemek istediği Saddam’ı kimin indirdiği, yani Amerika Birleşik Devletleri (ABD). İsrail burada aslında ‘Ben seninle savaşmaya niyetli değilim ama karşında Amerika’yı bulursun’ demek istiyor” diye konuştu. Bir diğer önemli konu olarak da barışın yanında durup İsrail’e karşı topyekin bir tutum alınması gerektiğinin altını çizen Özülker, “Amerika’daki seçimler gelmeden bu durumun gerçekleşmeyeceği de fevkalade bir biçimde gözüküyor. Dolayısıyla burada esas itibariyle sorgulanması gereken ABD’dir. Yoksa İsrail ne Türkiye’yle başa çıkabilir ne de Türkiye’ye böyle davranma yetkisi vardır. Birisinden destek aldığını düşünmese bunların hiçbiri olamaz. Burada bir tiyatro oynanıyor, bu oyunda en büyük ızdırabı tabii ki Filistinliler, onların ardında da Ortadoğu ülkeleri çekiyor” ifadelerini kullandı. ANKARA

SADECE YURTİÇİNE AÇIKLAYARAK ŞOV YAPTILAR

Dışişleri Bakanlığı, İsrail - Türkiye geriliminin ardından Bakan Katz’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik Saddam göndermesine resmi sosyal medya hesabından “Soykırımcı Hitler’in sonu nasıl olduysa, soykırımcı Netanyahu’nun sonu da öyle olacak” yanıtını verdi. Ancak bu açıklama bakanlığın farklı dillerdeki resmi hesaplarından yayımlanmazken resmi sitesinde de yer almadı.