Emekli Tümgeneral Kılıç, mahkeme kararına rağmen orduevine giremedi: ‘Orduevlerine giriş yasağı, konuşan herkesi susturma aracı oldu’

İYİ Parti Millî Güvenlik Politikaları Başdanışmanı, Emekli Tümgeneral Rafet Kılıç, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’in terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Berat Mecit Day ile ilgili, “Bir dron atıyorlar, o da Mehmetçiğe çarptı” sözlerine tepki göstermiş, orduevlerine giriş yasağı almıştı. Yaklaşık 8 ay önce yaşanan bu olayın ardından Kılıç, yasağın mahkemece iptal edilmesine karşın orduevlerine giremediğini, yeni bir yasak konduğunu duyurdu.

‘YASAK KARARININ YASAL DAYANAĞI YOK’

Cumhuriyet’e konuşan Kılıç, süreci başından itibaren anlatarak, “Bir televizyon programında dronun PKK tarafından rastgele atılan bir şey olmadığını, olayın kamikaze dronla askerleri hedef alan bir terör eylemi olduğunu ve dolayısıyla Yaşar Güler’in açıklamasının uygun olmadığını söylemiştim. Bu, Millî Savunma Bakanı’nın toplumdaki saygınlığını zedelemiş. Orduevlerine girişim yasaklandı” sözlerini kullandı. Yasak kararını Genelkurmay Başkanlığı içindeki bir kurulun verdiğini ifade eden Kılıç, “Bu kurulun dayanağı bir yönetmelik. Ancak bu yönetmeliğin kanuni bir dayanağı yok. Sözkonusu yönetmelik, orduevlerindeki idari düzenlemeler için çıkarılmış bir yönetmelik. Örneğin orduevi kurallarına uymayanlara, taşkınlık yapanlara, girişi bir süre yasaklıyor. Ama bu kurul, bu idari düzenlemeyi, anayasal hakkını kullanıp MSB’yi eleştiren veya konuşan, yazan, çizenleri susturmak için kullanıyor. O yüzden idare mahkemeleri bu tür kararların büyük bir bölümünü, tamamına yakınını iptal ediyor” dedi.

ORDUEVİNE GİTTİĞİNDE SİSTEM ‘YASAKLISINIZ’ UYARISI VERDİ

Benzer şekilde kendisi ile ilgili verilen yasak kararının 17 Eylül’de Bölge İdare Mahkemesince iptal edildiğini anlatan Kılıç, “Yürütmeyi durdurma kararı verildi ama daha bu karar uygulanmadan, 6 Ekim’de yeni bir yasak kararı alındı. Yeni yasağın gerekçesini de bilmiyorum. Bana ikinci yasağın kendisi de, gerekçesi de tebliğ edilmedi. Normal şartlarda böyle bir sıkıntı varsa önce sorulur, savunma istenir, ona göre ceza verilir. Bunların hiçbiri yok. Peki ben nasıl öğrendim? Bir orduevine girmek isterken, sistemin ‘Yasaklısınız’ demesiyle öğrendim. Daha sonra avukatım aracılığıyla yeniden MSB’ye sordum, ‘Bu kararın sebebi nedir’ diye. Yine gerekçe yazmıyor, ‘Hakkınızda yasak verildi’ diyor. Gerekçeyi nasıl öğreneceğiz? İkinci kez mahkemeye başvuracağım” ifadelerini kullandı. Konu ile ilgili Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına da başvurduğunu belirten Kılıç, “Bir hukuk devletinde mahkeme kararlarını yok sayıyorlar. Mahkeme kararına uymamak için derhal yeni yasaklar getiriyorlar. Bu kişilerle ilgili idari işlem yapılması gerekir. Bugün olmasa bile yarın bu kişiler muhakkak hesap verecek, ben buna inanıyorum” sözlerini sarf etti.

‘YASAK, KONUŞAN HERKESE KARŞI BİR SİLAH OLARAK KULLANILIYOR’

Emekli bir asker olarak alanında yanlış gördüğü uygulamaları eleştirdiğini belirten Kılıç, “Teğmenlere yapılanlara yüksek sesle tepki gösterdim. Suriye’de ‘Stratejik derinlik’ politikasına karşı çıktım. Bu tür eleştirilerimden rahatsız oluyorlar” dedi. Kılıç, son dönemde orduevlerine giriş yasağı sayısının arttığına işaret ederek, “Bu yasak, konuşan, ses veren, yazan, çizen herkese karşı bir susturma aracı, adeta bir silah olarak kullanılmaya başladı. Bu, aynı zamanda, diğer yüzlerce emekli general ve amirale ‘Konuşmayın’ mesajıdır, bir gözdağıdır” dedi.