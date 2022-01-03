Emekli ve memur maaşı ne kadar oldu? Erdoğan açıkladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı emekli ve memur maaşları hakkında konuştu. Erdoğan, "Emeklimiz 2500 liranın altında maaş almayacak" dedi.

cumhuriyet.com.tr
03 Ocak 2022 Pazartesi, 20:10
Emekli ve memur maaşı ne kadar oldu? Erdoğan açıkladı
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı yapıldı. Toplantının gündeminde ekonomi, dış politika ve koronavirüs salgınındaki son gelişmeler vardı.

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI AÇIKLAMASI

Erdoğan, emekli ve memur maaşları hakkında açıklamalarda bulundu. Erdoğan memur maaşının yüzde 30'a çıkarttıklarını söyledi. 

Emekli maaşı hakkında ise alt sınır belirlediklerini söyleyen Erdoğan, "Emeklimiz 2500 liranın altında maaş almayacak" dedi.

Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:   

  • Memurlarımızın maaşlarında Temmuz - Aralık enflasyon farkı, toplamda yüzde 28 oranında bir artış yapıldı. Memurlarımızın ocak ayındaki yüzde 5'lik toplu sözleşme zammını yüzde 7.5'a çıkardık. Maaş artış oranını yüzde 30'a çıkartmış olduk.
  • Emeklilerimizin maaşında ise enflasyon oranı kadar artış zaten yapıyoruz. İlave olarak düşük maaş alan emekliler için alt sınır belirledik. Hiçbir emeklimiz 2500 liranın altında maaş almayacak.  



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