Son dakika | Erdoğan'dan emekli maaşı, faturalarda yaşanan artış, kur ve yüz yüze eğitim açıklaması

03 Ocak 2022 Pazartesi, 19:26

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan 2022 yılının ilk Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantının gündeminde ekonomi, dış politika ve koronavirüs salgınındaki son gelişmeler vardı. Kritik toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve emeklilerin merakla beklediği kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

MEMUR ZAMMI

Memurların maaşında yapılan yüzde 28 artışa ek olarak yüzde 5'lik toplu sözleşme zammının yüzde 2.5 arttırılarak yüzde 7.5'e çıkarıldığını açıklayan Erdoğan, ''Memurlarımızın maaşlarında Temmuz - Aralık enflasyon farkı, toplamda yüzde 28 oranında bir artış yapıldı. Memurlarımızın ocak ayındaki yüzde 5'lik toplu sözleşme zammını yüzde 7.5'a çıkardık. Maaş artış oranını yüzde 30'a çıkartmış olduk'' ifadelerini kullandı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI

En düşük emekli maaşını da açıklayan Erdoğan, ''Emeklilerimizin maaşında ise enflasyon oranı kadar artış zaten yapıyoruz. İlave olarak düşük maaş alan emekliler için alt sınır belirledik. Hiçbir emeklimiz 2500 liranın altında maaş almayacak'' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Geçtiğimiz 20 yılda ülkemizin kalkınma altyapısında sağladığı ilerleme sayesinde küresel ekonomik krizden ülkemizi ayrıştırdık. Dünyayı izleyen herkes bu sıkıntılı tabloda Türkiye'nin dünyada bulunduğu yeri takdir ediyor. Turizmde önceki yıla göre ziyareti sayısında yüzde 83'lük gelirde yüzde 100'lük artış sağladık. ''Turizmde önceki yıla göre ziyareti sayısısında yüzde 83'lük gelirde yüzde 100'lük artış sağladık.

MESLEK LİSESİ AÇIKLAMASI

Nisan ayında mikro ve küçük işletmeler için hızlı destek programı başlatmıştık. Bu kapsamı yeni mezun gençlerimizin istihdamını artırmak için genişletiyoruz.

Meslek lisesi ya da üniversite mezunu öğrencilerimizi 1 yıl istihdam edecek işletmelere destek olacağız.

EKONOMİK BÜYÜME AÇIKLAMASI

Küresel ticaretin yeniden hareketlendiği 2021'de büyümede çift haneli rakamları yakalayacağımıza inanıyorum.

Salgında G20 ülkeleri arasında en hızlı toparlanan ve büyüyen ülkerden biriyiz. Bu performans bizim dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girebileceğimizi gösteriyor.

KUR AÇIKLAMASI

Kurda yükselişi bir seviyeye kadar sorun etmiyorduk. Ama bir yerden sonra iş serbest piyasa ekonomisi kurallarının dışına çıkarak farklı bir görünüme büründü. Türkiye'den ve dünyadan siyasetçiler dövizi artıracak senkronize bir kampanya başlattılar.

Bundan 3-4 yıl önce yurt dışı kaynaklı benzer tuzaklarla karşılaşmıştık.

20 ARALIK AÇIKLAMASI

20 Aralık'taki tedbir paketi ile piyasaların düzelmesini sağladık.

Katılım finans kurullarının da katılımıyla bu uygulamayı genişletiyoruz. Açıkladığımız tedbir paketinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin getirdiği imkânlarla tamamını uygulamaya soktuk.

Döviz ve altın cinsi hesaplardan TL'ye dönen hesaplarda stopaj oranları sıfırlandı.

KURUMLAR VERGİSİ MECLİS'E SUNULACAK

Bankalar nezdinde darphane altın ürünleri bazında açılan hesaplarda fiziki altın bazında istenebilecek. Garanti fonunun daha aktif çalıştırılmasıyla ilgili protokol yakında geliyor.

Türk Lirası için Hazine desteğine, yatırımlar için kurumlar vergisinin 1 oran azaltılmasına. Bu düzenlemeler yarın Meclis'e sunuluyor.

FİYAT ARTIŞLARI AÇIKLAMASI

Ülkemizdeki fiyat artışlarının iki sebebi var: Biri salgın sürecinde dünyada emtia fiyatlarındaki yükselmedir.

Enerji konusunda da vatandaşlarımızı koruyacak bir yol izledik. Geçen yıl elektrik, doğalgaz ve akaryakıtta düşük satış fiyatları sağladık. 2021 yılında doğalgaz 80, elektrik 20 milyar liralık fedakârlık yaptık. Vatandaşlarımızın cebinden doğalgaz ve elektrik faturası olarak çıkacak 165 milyar lirayı kamu kaynaklarından karşıladık. Yeni yılda giren yeni zamlarda da kamu kaynakları vatandaşlarımıza yardımcı olacaktır.

Ülkemizde 2002 yılında 150 KW elektirik 150 m3 doğalgaz kullanımında asgari ücretin yüzde 47'sini karşılıyordu. Şimdi ise asgari ücretin yüzde 13'üne denk geliyor.

"İLK KEZ AÇIKLIYORUM"

Kömür desteğini doğalgaz desteği olarak da verilebileceğini ilk kez açıklıyorum.

ENFLASYON AÇIKLAMASI

Bazı ürünlerdeki artışın herhangi bir şekilde izah edilemeyeceğini görüyoruz. Bu konuda gerekenleri yapmak için kurumlarımıza talimatlarımızı verdik. Yine stokçuluğa verilecek cezanın artırılması için Meclis'e teklif götüreceğiz.

Hiç şüphesiz fiyat artışı ülkemize mahsus bir durum değil. Özellikle gelişme ve gelişmekte olan ülkeler enflasyonla karşı karşıya.

Her ne sebepten olursa olsun vatandaşlarımızın bu durum ile karşılaşmasından üzgünüz. Tarih boyunca enflasyonu en düşük seviyede tutan iktidar biziz.

2018'de de yüzde 20'yi aşan enflasyonla karşılaşmış, sonraki yıl yarı yarıya düşürmüştük.

EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI

Yeni asgari ücretle işçilerimizin ücretinde enflasyonun çok üzerinde bir artışı gerçekleştirdik.

Memurlarımızın maaşlarında Temmuz - Aralık enflasyon farkı, toplamda yüzde 28 oranında bir artış yapıldı. Memurlarımızın ocak ayındaki yüzde 5'lik toplu sözleşme zammını yüzde 7.5'a çıkardık. Maaş artış oranını yüzde 30'a çıkartmış olduk.

Emeklilerimizin maaşında ise enflasyon oranı kadar artış zaten yapıyoruz. İlave olarak düşük maaş alan emekliler için alt sınır belirledik. Hiçbir emeklimiz 2500 liranın altında maaş almayacak.

OMİCRON AÇIKLAMASI

Son 20 yılda milletimizle birlikte birçok sınamadan geçtik. Vesayetin gücünü beraber törpüledik. Kalkınma altyapımızı beraber güçlendirdik. Her bir insanımızı kucaklayan hak ve özgürlükleri beraber genişlettik. Biz size aşığız. Biz sizin dertliniz olan bir iktidarız. Biz terör örgütlerine olan mücadelemizi bu can bu ten de olduğu sürece devam edeceğiz.

2 yıl 5 yıl 10 yıl sonrasının Türkiyesi'de bugünden çok ileride olacaktır. Sizlerin de bize güvenmenizi istiyorum.

Koronavirüs salgını yeni varyantlarla hayatı etkilemeye devam ediyor. Omicron varyantı ile yeniden kapımıza dayandı. Hasta sayımızda artış yaşansa da yatış ve can kaybı sayısında bir artış görünmüyor.

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