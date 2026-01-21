Emekli yurttaş böyle isyan etti: 'Doktor al dedi, 130 lira bir tane avokado'

Son yıllarda toplumun geniş kesimlerinde etkisi daha çok hissedilen ekonomik kriz özellikle emeklileri zor durumda bıraktı. Sadece en düşük emekli maaşına bin 62 liralık artış öngören düzenleme yasallaşmayı beklerken Kağıthane pazarında ANKA'ya konuşan emekliler içinde bulundukları durumu anlattı.

Aldıkları paranın kiraya zor yettiğini, geçinemediklerini belirten emekliler, "Sadaka veriyorlar sanki" sözleriyle iktidara tepki gösterdi.

"TANSİYON VE ŞEKER HASTASIYIM, HAPLARIMI ÖDÜNÇ ALDIM"

Emeklilerin görüşleri şöyle:

Kızlarının verdiği harçlıkla geçindiğini dile getiren tansiyon ve şeker hastası Hatice Demirer:

“Aldıklarımı bıraka bıraka geldim. Ne yapayım? Hem de tek başımayım. 20 bin lirayı kiraya mı vereyim yoksa boğazıma mı yiyeyim? Olmuyor, yapılan yanlış. Nasıl geçinilir? Kızlarım harçlık veriyor arada. Çocuğun eline 200 lira harçlık versen ne yapacağım bunu diyor. Doktor vitamin eksikliğinden dolayı karnabahar, pancar, avokado ye dedi, alamıyorum. Bol bol muz yiyeceksin diyor. Al da ye bakayım yiyebiliyor musun? 130 lira bir tane avokado. Nasıl yiyeceksin? 35 sene fındık tarlasında çalıştım, emek verdim sigorta da ödedim. Şeker hastasıyım, tansiyon hastasıyım, böbreklerimde tümör var. Doktordan çıkamıyorum. Hastayım, hapım cebimde yarısını da alamadım. Buna bile para alıyorlar. Ödünç aldım şimdi. Vallahi ödünç aldım. Ne yapabilirim. Zor zor”

"KİMİ KİME ŞİKAYET EDECEKSİN?

Orhan Güneş:

“Emekli mahkum olmuş bunların ellerine. Mahkum mahkum yönetiliyoruz. Başka ne diyeyim? Görüyorsunuz bi pazara geldim bir şey alamıyoruz. 20 bin lira ile nasıl geçineceksin? Hele bir de kira ödüyorsanız, gel işin içinden çık. Bizi dilenci yapmışlar. 25 sene prim ödedim bu memlekete. 25 yıllık primleri hesapla sadece primin gelirlerini bana verse yetiyor bana. Üstelik bugün prim ödesek 11 bin lira prim olmuş. Onu da ödeyemiyorsun. Kimi kime şikayet edeceksin”

“TAYYİP BİLDİĞİNİ OKUYOR”

Nihat Aydoğan:

“Tayyip bildiğini okuyor. Söylememizin hiçbir anlamı yok ki. Adam ne biliyorsa onu okuyor. Bizim geçinip geçinemediğimiz umurunda değil. Kendi keyfi, rahatı bozulmasın onu düşünüyor. Çevresini ve kendisini kolluyor. Milletvekillerinin, bakanların maaşı düşmesin, kendi rahatı bozulmasın emekliymiş, işçiymiş, bunlar ölmüş, kalmış umurumda değil. Belki seçim zamanı enayileri kandırırım derse bilmiyorum”

“ÇOCUKLARIM OLMASA NEFES BİLE ALAMAM”

Hacı Tülek: “Ben zaten çocuklarımla yaşıyorum. Eşim vefat etti. Onlar olmasa nefes bile alamam”

Nihat Meydan: “Vallahi iyi bir şey değil yapılan. Hiç iyi bir şey değil. En aşağı 28 bin olması lazım. Şu anda kötü. Kurtarmaz bile gerçekten kurtarmaz. Bildiğini okuyor doğru. En az 28 bin olması gerekiyor. Yani 20 bin lira öldü. Hakikaten bitti. Pazarın halini görüyorsunuz. 50-100 liradan aşağı bir şey vallahi yok. Bir kilo hamsi 200 lira. Ne alacaksın”

"EŞİMİN TEK GÖZÜ GÖRMEDİĞİ HALDE ÇALIŞIYOR, NASIL YAŞAYACAĞIZ?"

Yeter İnanç:

“Kira 30 bin lira maaş 20 bin lira. Eşim de rahatsız ne olacak? Biraz da milleti düşünsünler. Kiraları düşürsünler. Eşimin bir gözü görmüyor vallahi. Sabah mecburen işe gidiyor. Öyle saçmalık olur mu? Ev sahibi kira 30 bin lira diyor işine gelirse. Gelmezse boşalt evi diyor. Böyle saçmalık mı olur ya? Ev de öyle güzel büyük bir ev değil, her şey üst üste. Pazardan sadece yumurta ve bir tane de lahana aldım gidiyorum.”