Emekli yurttaş: 'Bu aylığı belirleyenler kendileri 20 bin lira ile geçinmeyi denesinler'

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan yurttaşlar, artan hayat pahalılığı ve ekonomik kriz nedeniyle ay sonunu getirmekte büyük zorluk yaşadıklarını dile getirdi. Emekli maaşlarının ve tarımsal gelirlerin yetersizliğinden yakınan Kadirlililer, temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlandıklarını belirtti. Emekli maaşının yetmediği için pazarda süt satarak geçinmeye çalıştığını söyleyen bir vatandaş, şunları kaydetti:

"Emekli maaşı 20 bin lira, o da zaten bir hafta içerisinde bitiyor. Faturalar var, pazar giderleri var. Tarım ve hayvancılıkla uğraşıyorum. Hayvanın ilaç parası, veteriner giderleri derken ucu ucuna... Zaten ben burada pazarda sütçülük yapıyorum. Süt satmasak emekli maaşıyla geçinemeyeceğim, acımızdan öleceğiz. Bu maaşı ayarlayanlar, aylığı belirleyenler; arkadaş kendileri 20 bin lira ile bir geçinmeyi denesinler bakalım nasıl olacak, bir baksınlar. Bayram tatilinde kayınbabamın, kaynanamın yanına gidemiyorum, ne tatili? Bu işler bizim boyumuzu aşan işler."

"EMEKLİ MAAŞI 15 GÜN BİLE GİTMİYOR"

Gelirinin sadece emekli maaşı olduğunu, 15 gün bile yetmediğini ifade eden bir diğer emekli yurttaş ise, Kurban Bayramı öncesi yaşadığı çaresizliği, "Ay sonunu asla getiremiyorum. Gelirimiz 20 bin lira emekli maaşı, başka bir şey yok. 15 gün de gitmiyor. Kurbanlığa para verdik; emin olun kurban parasını ödeyince vallahi şimdi buraya zor geldim. Cebimde para yok, pazardan borca alacağım. Alacağım şeyleri verirler inşallah" sözleriyle anlattı.