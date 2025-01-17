Emekliler: Alın terimizin karşılığını alıncaya dek direneceğiz

Yayınlanma: 17.01.2025 - 16:20

Güncelleme: 17.01.2025 - 16:20

Asgari ücrete ve emekli maaşlarına yapılan zam oranına tepkiler devam ediyor. CHP Çiğli İlçe Başkanlığında kurulan "Emek Komisyonu Üyeleri" basın açıklaması yaparak sefalete teslim olmayacaklarını dile getirdiler. Kalabalık vatandaş eşliğinde yapılan açıklamayı CHP Çiğli Emek Komisyonu Başkan Yardımcısı ve DİSK Emekli-Sen Çiğli Temsilcisi Sait Temur okudu.

“AÇLIK SINIRINA MAHKUM EDİLDİK”

CHP’nin emekçilerin ve emeklilerin sorun ve taleplerinin araştırılması amacıyla 81 il ve tüm ilçede "Emek Büroları" kurduğunu hatırlatan Sait Temur, “Bizler de partimizin Çiğli İlçe Başkanlığında kurulan "Emek Büroları Komisyonu" olarak karşınızdayız. TÜİK, yeni yılın ilk haftasında şaibeli enflasyon oranlarını açıkladı. Bu açıklama esas alınarak: Milyonları ilgilendiren asgari ücrete, emekçinin, emeklinin, dar gelirlinin yaşam gerçekliğini yansıtmayan resmi enflasyon oranının çok daha altında bir zam yapıldı. Böylelikle sarayın faturası bir kez daha asgari ücretlilere, emeklilere ve ailelerine kesildi! Memur ve memur emeklilerinin 2025 yılının ilk altı ayı için alacağı zam oranı yüzde 11,54 iken ekmeğe gelen zam oranı yüzde 25 oldu! Emeklilerin yaşamı ucuz; ekmeğinse pahalı olduğu bu ülkede, bizlere görev düşüyor. Taleplerimiz haklarımızdır! Hakkımız olanı istiyoruz; alacağız. Bugün çalışanlar ve aileleri açlık sınırında bir ücrete mahkûm edildi” diye konuştu.

“GEÇİM YOKSA SEÇİM VAR”

Emeklilerin asgari ücretin ve açlık sınırının altında yaşam mücadelesi verdiğini aktaran Temur, “Sorun sadece çalışanlar ve emekliler değil. Bu ülkenin yurttaşları için açlık, yoksulluk ve sefalet kader değildir! Zaman işçisi, emekçisi, emeklisi, kadını ve erkeği, genci ve yaşlısı ile el ele omuz omuza ayağa kalkma zamanıdır! Alacakaranlıkta okul yollarına düşen çocuklarımız ve torunlarımızla uyanacağız! Alacakaranlıkta evine ekmek götürmek için mesaiye başlayan emekçilerle yola çıkacağız! Sokaklarda, meydanlarda, meclis kapılarında haykıracağız: Ekonomik krizin faturasını krizi yaratanlara ödeteceğiz. Emeğin, demokrasinin, eşitliğin ülkesini inşa edeceğiz. Emeğimizin, alın terimizin karşılığını alıncaya dek direnecek; 2025 yılını bu iktidarın gidiş yılı ilan edeceğiz. Ve son olarak Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in başlattığı ‘İktidara Kırmızı Kart Gösteriyoruz’ ve bir kez daha sesleniyoruz; Geçim yoksa seçim var’” ifadelerini kullandı.