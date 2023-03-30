Emekliler asgari ücret, refah payı ve 4 ikramiye istedi

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 16:20

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 16:20

Tüm Emekliler Sendikası’na üye yurttaşlar düşük emekli aylıklarını ve yapılan son zammı protesto etmek amacıyla İzmir Konak’ta toplanarak bir eylem düzenledi. “AKP zammını al başına çal”, “Sadaka değil, toplu sözleşme”, “Direne direne kazanacağız” sloganları atan emekliler, “Açlık sınırı altında yaşamak istemiyoruz” diyerek hükümete seslendi.

“ASGARİ ÜCRET SEVİYESİNE GETİRİLMELİ”

Tüm Emekliler Sendikası İzmir şubeleri adına açıklama yapan Saadet Erkuş, yapılan son zamların seçim rüşveti olduğunu ve kabul etmediklerini belirterek, “En düşük emekli maaşının 7500 liraya yükseltilmesi yalanı emekli oylarını alma, yıllardır haklı talepleri görmezden gelinen emeklileri bölme çalışmasıdır. Müjde diye verilen zam, yüksek prim ödeyerek emekli olanların maaşlarının da eriyerek, en düşük emekli maaşı seviyesine inmesine neden olacaktır. Yapılması gereken, öncelikle en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine getirilmesidir” diye konuştu.

"İKTİDAR EMEKLİLERLE ALAY EDİYOR"

AKP iktidarının açıkladığı 2 bin TL’lik ikramiyenin artırılmasını talep eden emekliler, “Emekli maaşları tespitinde, sadece TÜİK’in gerçekle ilişkisi olmayan enflasyon rakamları dikkate alındığında, emeklinin maaşı neredeyse asgari ücretin yarısına kadar düşmüş oldu. Tüm emeklilere, insanca yaşayacakları bir maaş artışı yapılmalıdır. Bugün yine iktidar, emeklilerle dalga geçerek ikramiye tutarını 2000 lira olarak belirlediği müjdesini vermektedir. Daha önce ödenen 1100 liranın 2000 liraya yükseltilmesi emekliyle alay etmektir. Bayram ikramiyesi, asgari ücret artışı dikkate alındığında 5307 lira olmalıdır. Emeklileri bölmeyi amaçlayan, onları sefalette eşitlemeye çalışan, adil olmayan uygulamalardan vazgeçin. Biz emekliler olarak, her yıl milli gelirden, sermayenin değil, emekçilerin daha fazla pay almasını, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine getirilmesini, ayrım yapılmaksızın tüm emeklilere yılda dört kez asgari ücret tutarında ikramiye verilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.