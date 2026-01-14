Emekliler Soma’da sokağa çıktı: 'Maaşlar yetmiyor, insanca yaşamak istiyoruz'

Tüm Emeklilerin Sendikası üyeleri Beşyol mevkisinde bir araya gelerek emekli aylıklarının yetersizliğine dikkati çekti. "Maaşlar yetmiyor, insanca yaşamak istiyoruz" sloganlarının atıldığı eylemde, emekli aylıkları ve asgari ücretin artırılmasına ilişkin CHP milletvekillerinin Meclis’te başlattığı eyleme destek açıklaması yapıldı. Eyleme, sendika üyelerinin yanı sıra çeşitli siyasi parti temsilcileri ve yurttaşlar da katıldı.

Sendika adına konuşan Tufan Günay, 2008 yılında emekli aylıklarının hesaplanma sisteminde yapılan değişiklikleri hatırlatarak, bu düzenlemeyle emeklilerin gelirlerinin yıllar içinde ciddi biçimde gerilediğini ifade etti. 2021 yılından sonra durumun daha da ağırlaştığını belirten Günay, "5-6 bin lira maaşla emekli edilen insanlar var. Her yıl ocak ayında yapılan bin–iki bin liralık artışlarla emekliler daha da yoksullaştırıldı" diye konuştu.

Türkiye’de yoksulluk sınırının 94 bin lira, asgari ücretin ise 28 bin lira olduğunu hatırlatan Günay, emeklilere ise 18 bin liranın reva görüldüğünü belirterek, "Bunu tüm Türkiye’de protesto ediyoruz. En az 40 bin lira emekli maaşı, çalışanlar için de 50 bin lira asgari ücret istiyoruz. Ayrıca iki ikramiye talebimiz var. Bu talepler karşılanana kadar alanlarda olmaya devam edeceğiz" dedi.

"BU MAAŞLA NASIL GEÇİNİLİR?"

Eylemde konuşan Türkiye Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır da emeklilerin taleplerine destek verdiklerini söyledi. Emeklilerin açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşamaya zorlandığını belirten Çakır, "Bu ülkenin yurttaşları olan emekliler bu koşulları hak etmiyor. Ben 22 yıl madende çalıştım, bugün 21 bin 400 lira emekli maaşı alıyorum. Dört çocuğum var. Bu maaşla nasıl geçinilir? Milletvekilleri emekli olduklarında 174 bin lira maaş alırken, 20-30 yıl emek vermiş işçilere 18 bin lira layık görülüyor. Utanması gereken biz değiliz, bizi yönetenlerdir" dedi.

301 Madenciler Derneği Başkanı İsmail Çolak ise emeklilere verilen 18-19 bin liralık aylıkları kabul etmediklerini belirterek, “İnsanların insanca yaşayabileceği bir emekli maaşı istiyoruz. Asgari ücretin de en az 50 bin lira olması gerekiyor. Bu eylemler, CHP’nin başlattığı eylemlerin devamıdır. Tüm halkımızı işçisine, emekçisine ve çalışanına sahip çıkmaya davet ediyoruz” diye konuştu.