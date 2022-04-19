Emeklilerden 'bayram ikramiyesi' talebi

19 Nisan 2022 Salı, 14:46

Emekli Memur-Sen Başkanı Ali Küçükkösen, emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin, ekonomik koşullara göre güncellenmesini ve 6'şar aylık dönemler halinde enflasyon oranı kadar artırılmasını istediklerini bildirdi.

Küçükkösen, yaptığı yazılı açıklamada, hayatının büyük bölümünü devletin kalkınması, milletin refaha ulaşması için çalışan kamu görevlisi emeklilerinin, düşen yaşam standartlarını yükseltmeyi, azalan alım güçlerini telafi etmeyi hayatlarının geri kalan sürecinde de haklı beklentiyle talep ettiklerini belirtti.

"ÖNEMLİ ÖLÇÜDE EKONOMİK KRİZ YAŞANIYOR"

Emekliliğin sadece "hizmet etmiş" olarak değil "hürmet görmeyi de hak etmiş" olarak algılanması gerektiğine işaret eden Küçükkösen, başta kamu görevlisi emekliler olmak üzere bütün emeklilerin önemli ölçüde ekonomik kriz yaşadığına dikkati çekti.

Küçükkösen, "Yükselen enflasyon, düşen alım gücü ve yerinde sayan ikramiyeler, 'Hayatımı nasıl devam ettireceğim?' sorusunu soranların sayısını artırırken, ağırlaşan hayat şartlarıyla birlikte endişeleri de büyütmektedir. Kayıpların telafisi ve alım gücünün bir nebze yükseltilmesi için başta Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenen ikramiyelerin artırılması, devletimiz için küçük fakat emeklilerimiz için hem önemli hem de büyük bir adımdır" ifadelerini kullandı.

2018'DEN BUGÜNE ENFLASYON 136 ARTTI"

2018'de 1000 lira ödenen bayram ikramiyelerinin, 2021'de yüzde 10 artırılarak 1100 lira olduğunu anımsatan Küçükkösen, 2018'in haziran ayından bugüne kadar doların yüzde 220, Euro'nun yüzde 196, enflasyonun yüzde 136 arttığını belirtti.

"ENFLASYON ORANINDA ARTIRILMALI"

Küçükkösen, şunları kaydetti:

"Bayram ikramiyeleri, ekonomik koşullara ve günün şartlarına göre güncellenmeli, bayramı bayram gibi yaşatacak tutarlarla tanımlanmalı ve bundan sonraki süreçte 6'şar aylık dönemler halinde enflasyon oranı kadar artırılmalıdır. Bayram, emeklinin gelir derdine düştüğü, çocuklarına ve torunlarına harçlık vermekten kaçındığı korku senaryosundan çıkarılmalıdır. Buna ilave olarak, çalışma döneminde ödenen eş ve çocuk yardımının emekli olduktan sonra ödenmemesi de ekonomik yönden sorun teşkil etmektedir. Kamu görevlisi, çalışma hayatı boyunca mal ve hizmet ürettiği dönemde aile birliğinin önemi vurgulanırken emekli olmakla beraber sanki aile birliğinden ilişiği kesilmiş gibi eş ve çocuk yardımı kaldırılmakta ve ödenmemektedir. Kamu görevlileri, emekli olduğunda çocuklarının yeme, içme, barınma, ulaşım ve benzeri giderlerinin ortadan kalkmadığı gerçeği ıskalanmamalıdır."

Emeklilerin hayat standartlarını yükseltmenin, devletin temel ve öncelikli sorumluluklarından olduğunu ifade eden Küçükkösen, bu kapsamda devletin ilk adım olarak bayram ikramiyelerini artırması gerektiği görüşünü aktardı.