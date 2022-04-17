EYT mitingi öncesi emeklilerin sorunlarına değinildi: 'Emekli arkadaşlarımız dibin dibine inmiş durumda'

17 Nisan 2022 Pazar, 16:20

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği ve Türkiye Bağımsız Emekliler Platformu’nun Eskişehir şubeleri, İstanbul Maltepe’de 15 Mayıs’ta yapılacak olan ‘Emeklilikte Yaşa Takılanlar Mitingi’ dolayısıyla bugün ortak bir basın toplantısı düzenledi.

“HEDEFİMİZ 5 MİLYON İNSAN”

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği Eskişehir Şubesi Başkanı Mustafa Kara, İstanbul Maltepe’de 15 Mayıs’ta yapılacak mitinge ilişkin şunları söyledi:

“Bu mitinge en son 1 milyon 900 bin kişi katılmıştı. Bu sefer hedefimiz 5 milyon insanı oraya toparlayabilmek. Ortada bir haksızlık var, mağduriyet var. Bugüne kadar Cumhurbaşkanımıza, bütün siyasi partilere ‘Bizden dinleyin’ demiştik. Maltepe miting alanında sesimizi tek yürek olarak haykırmaya niyetliyiz. Bütün siyasi partilerin genel başkanları davet edildi. Genel başkanlar da katılım sağlayacak. Eskişehir olarak da belediyelerden, siyasi partilerden aldığımız desteklerle mitinge araçları ücretsiz olarak ayarlamaya çalışıyoruz. Her zaman olduğu gibi Hasan Polatkan Migros’un önünden sabah 07:30 civarı araçlarımızı konvoy halinde resmi izinler dahilinde kaldırmaya niyetlendik.”

"EMEKLİLER TORUNLARININ YANINA GİDEMİYOR"

Emeklilerin sorunlarına değinen Türkiye Bağımsız Emekliler Platformu Eskişehir Şube Başkanı Aladdin Alçın ise şöyle konuştu:

“Ülkemizde felaket bir ekonomik kriz yaşanıyor. Dibin dibine indi Türk Lirası. Dedikleri gibi, emekli arkadaşlarımız da dibin dibine inmiş durumda. Bugün 1500 lira civarında emekli aylığı bağlanmış olan insanlar var. Bunu şu anki iktidar 2 bin 500 liraya çıkardı. Çok felaket bir durum. Bugün elektrik parası 300 lira-500 lira arasında geliyor. Doğalgaz parası 600 ile 700 arasında geliyor. Gıda fiyatları zaten uçmuş vaziyette. Felaket bir pahalılık var. 2 bin 500 liraya bizim emekli arkadaşlarımızın geçinme ihtimali yok. Emekli arkadaşlarımız çocuklarıyla bir yere gidemiyor. Hatta torunlarının yanına gidemiyor. Dışarıda oturup bir sosyal faaliyet yapamıyorlar.”