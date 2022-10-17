Emeklilerden iktidara ek zam çağrısı

17 Ekim 2022 Pazartesi, 15:26

“Geçinemiyoruz” diyen emekliler İzmir’de sokağa çıkarak, zam talepleri için bir kez daha eylem düzenledi.

“İnsanca yaşamak istiyoruz”, “Emekliyiz, haklıyız, kazanacağız” sloganları atan emekliler, yapılan açıklamanın ardından kurdukları stantta zam talepleri için yurttaşlardan destek imzaları topladı.

Eylemde konuşan Tüm Emekliler Sendikası Konak Şube Başkanı Ayşe Ekşioğlu, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine çıkartılması ve emekli aylıklarına enflasyon oranında ek zam yapılması için iktidara çağrıda bulundu.

“2023 yılı merkezi hükümet bütçe tasarısı mecliste görüşülmeye başlandı" diyen Ekşioğlu şu ifadeleri kullandı: "Bu bütçede sosyal devlet yok, emekçiler, emekliler, küçük üreticiler, işsizler, kısaca halk yok. AKP iktidarının 20 yıllık karnesi bizi yanıltmadı. 2023 bütçesinde de emekliler yok. Pandemi, ardından derinleşen ve saklanamayan ağır ekonomik krizin yükünün etkisi ile yoksulluk sınırından sonra açlık sınırı altına itilen biz emekliler bu bütçe ile daha da yoksullaştırılmak istemiyoruz. En düşük emekli maaşı asgari ücretle eşitlensin. Asgari ücret ise açlık sınırının üstüne çıkarılsın. Tüm emekli, dul ve yetim maaşlarına çarşı, pazar ve marketlerdeki gerçek enflasyon oranı ile açlık ve yoksulluk sınırı rakamlarına göre Ocak ayını beklemeden derhal seyyanen ek zam yapılsın. Emekli maaşlarından, muayene, tedavi, ilaç katkı payı adı altında alınan her türlü kesinti kaldırılsın. Bayram ikramiyeleri birer maaş tutarında ve yılda 4 kez ödensin.”