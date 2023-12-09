Emeklilerden MHP’li başkana tepki
MHP’li Adem Murat Yücel'in başkanlığını yaptığı Alanya Belediyesi'nin, emekliye ayrılan belediye personelinin yaklaşık dört aydır tazminatlarını vermediklerini belirtildi.
MHP’li Alanya Belediyesi’nin aralık meclis ayı toplantısında, CHP’li belediye meclis üyesi Nazmi Zavlak ağustos ayında emekliye ayrılan belediye personelinin yaklaşık dört aydır bekledikleri tazminatları alamadıklarını söyledi.
Zavlak, toplamda 16 milyon TL tutarındaki ödenmeyen tazminatların, personellerin hayatlarını olumsuz etkilediğini ve bu durumun bir an önce çözülmesi gerektiğini söyledi.
Zavlak şöyle konuştu: “Emekliler, dört ay boyunca paralarının enflasyon oranıyla eridiğini söylüyor. Birisi diyor ki ‘Çocuğumu evlendireceğim’, birisi ‘Ev alacağım’ diyor. Bunların beklentilerindeki rakamlarda 400-500 bin bandında rakamlar.”
MHP’li belediye başkanı Adem Murat Yücel ise ‘sihirli değneklerinin olmadığını’ savundu. Yücel, ekonomik kriz nedeniyle son aylarda ödemeleri yapmakta zorlandıklarını ve en kısa zamanda tazminatları ödemek istediklerini belirtti.
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