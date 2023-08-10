Emeklilerden oturma eylemi: Adam yerine koymuyorlar!

Yayınlanma: 10.08.2023 - 12:14

Güncelleme: 10.08.2023 - 12:14

Emekliler, maaşlarına yapılmayan seyyanen artışı bu kez oturma eylemi yaparak protesto etti. Tüm Emekliler Sendikası İzmir Şubeleri üyeleri, sıcağa rağmen İzmir’in Alsancak semtinde oturma eylemi düzenledi.

“Saraya var da emekliye yok mu”, “İnsanca yaşamak istiyoruz”, “Geçinemiyoruz, isyandayız”, “Emekliyiz, dilenci değiliz” yazan dövizler ile yere oturan emekliler adına konuşan 2021 Tüm Emekliler Sendikası Konak Şube Başkanı Ayşe Ekşioğlu, “Bugüne kadar birçok eylem yaptık ama sesimizi duymuyorlar. Seyyanen zam istiyoruz. Milyarlar, milyonlar istemiyoruz. Ama buna rağmen biz sesimizi duymuyorlar. İstediğimiz hiçbir şeyi yapmıyorlar. Biz geçinemiyoruz. Bıçak kemiğe dayandı artık. Bir aydır evde yokum 350 lira elektrik para gelmiş. Markete gidemiyoruz, Alışveriş yapamıyoruz. Haftada bir pazara gidiyorum 500 lira. Ayda 2 bin lira eder. 7500 lira maaş alıyoruz. Açız. Peynir alamıyoruz. Et alamıyoruz. Bir sosyal yaşantımız yok” diye konuştu.

“YASTIĞIMIZIN ALTINDA HİÇBİR ŞEY YOK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Yastık altındakileri çıkarın” açıklamasını hatırlatan Ekşioğlu, “TÜİK enflasyonu hep düşük tutuyor. Aslında böyle değil. Bizler eziliyoruz. Bizleri adam yerine koymuyorlar. ‘Yastık altındakileri çıkarın’ diyorlar. Bizim yastığımızın altında hiçbir şey yok ki. Yastık altında olanlar çıkarsınlar. Kendilerinin 1 aylık elektrik faturası bizim 1 yıllık emekli maaşımız kadar. Kendileri çok rahat geçiniyorlar ama bize gelince zam yok ama seçimlerden bir ay önce olacak. Çünkü seçim yatırımı olacak. Yaşayabileceğimiz kadar zam istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Emekliler oturma eylemlerini dört gün boyunca İzmir’in çeşitli ilçelerinde sürdürecek.